¿Qué pueblo de Toledo acaba de adquirir un dron para reforzar su seguridad?

La incorporación de las nuevas tecnologías a la seguridad del día a día cada vez está más presente en los pueblos de Castilla-La Mancha. El último en unirse ha sido el municipio toledano de Olías de Rey al adquirir un dron de última generación que ayudará a los agentes de la Policía Local a reforzar sus labores de vigilancia.

Según ha informado el Consistorio que preside Charo Navas, el dron está equipado con cámara de alta resolución y tecnología térmica, lo que posibilita la supervisión de amplias zonas del término municipal, incluso en condiciones de baja visibilidad o durante la noche. Su uso facilitará tareas de prevención, control del tráfico, vigilancia de eventos y apoyo en situaciones de emergencia.

Navas ha destacado que "la incorporación de este dron supone un avance importante en nuestra estrategia de seguridad, incorporando herramientas innovadoras que permiten a la Policía Local actuar con mayor eficacia y anticipación".

En este sentido, ha subrayado que "apostamos por una seguridad que combine la cercanía de nuestros agentes con el uso de tecnología puntera para proteger mejor a nuestros vecinos y vecinas".

Además, ha añadido que "este tipo de recursos nos permite optimizar el trabajo policial, mejorar la coordinación y ofrecer una respuesta más rápida ante cualquier incidencia, reforzando así la tranquilidad en el municipio".

Esta actuación se enmarca en una estrategia más amplia impulsada por el equipo de Gobierno de Charo Navas para reforzar la seguridad ciudadana mediante la mejora de los recursos humanos y técnicos.

En este contexto, el Consistorio continúa avanzando en su compromiso con la seguridad con una ambiciosa batería de actuaciones que incluyen la creación de dos nuevas plazas de Policía Local, una de ellas ya cubierta, la adquisición de este dron de última generación y la ejecución de la IV Fase del Plan de Sistemas de Videovigilancia, apoyado en tecnología inteligente y control de accesos con un total de 42 cámaras.