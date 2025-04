¿Qué término religioso relacionado con Cuenca ha obligado a Roberto Brasero a disculparse en redes sociales?

La procesión del Camino del Calvario de Cuenca es una de las tradiciones de Semana Santa más populares ya no solo de la ciudad de las Casas Colgadas sino de toda Castilla-La Mancha. Durante la madrugada del Viernes Santo miles de Turbas y el sonido de sus tambores protagonizan una celebración única que simboliza la oscuridad y el sufrimiento de Cristo en su camino hacia la crucifixión. Desde hace años, algunos denominan erróneamente a este evento religioso como "la procesión de los borrachos".

El último ha sido el conocido presentador televisivo de la cadena Antena 3, Roberto Brasero, que recientemente durante un directo empleó el citado término desacertado para referirse a la marcha de las Turbas. La imprecisión de Brasero provocó la indignación de una anciana conquense llamada Mari Tere que decidió contactar por teléfono con la cadena televisiva exigiendo una disculpa del presentador.

El enfado de Mari Tere fue filmado por su nieta quien publicó el vídeo en la red social TikTok donde se ha hecho viral con casi dos millones de visualizaciones y centenares de comentarios. "Es procesión de la Turbas no de los borrachos, eso era antiguamente en el siglo pasado. Por favor, rectifiquen, ha sido Roberto Brasero", trasladaba Mari Tere a la empleada de Antena 3.

"Dígaselo a Roberto, me cae muy bien, pero desde hoy ya no me va a caer tan bien", continuaba la señora. La trabajadora finalizaba la conversación expresando: "De acuerdo, yo se lo comunico".

A las pocas horas, el conocido presentador del tiempo contestó a la polémica subiendo un vídeo a su perfil de Instagram donde reconocía "Mari Tere, tienes razón, así se llama, la procesión de las Turbas o el camino del Calvario".

Tras pedir disculpas, Brasero justificó su error alegando que el término venía incluido en el texto que le facilitaron para leer. "Sé cómo se llama porque he estado allí, a ver si te llega este vídeo y te vuelvo a caer bien", concluye Roberto en su respuesta a Mari Tere.