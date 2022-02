No se hablaría de otra cosa si no fuera por la pandemia y la amenza de guerra en Ucrania. El escándalo en torno al Benidorm Fest no solo está siendo objeto de comentario en los medios de comunicación y entre la gente en general. La polémica designación del candidato de España a Eurovisión está afectando de forma directa a RTVE y ha llegado al propio Congreso de los diputados. El asunto se ha trasladado este martes a un nuevo escenario, el mismísimo Palacio de La Moncloa.

A la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, la ciudadrealea Isabel Rodríguez, le han preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros. Y Rodríguez ha esquivado de forma fina el dardo envenenado de esta polémica con tintes de escándalo que no le aporta nada al discurso del Gobierno.

La ministra ha expresado con su sonrisa característica que el único concurso en el que está centrado el Gobierno es el del Plan de Recuperación. Así se ha pronunciado al ser preguntada si creía que se debía investigar la votación final del Benidorm Fest que dió la victoria a la cantante Chanel frente a la catalana Rigoberta Bandini y a las gallegas Tanxugueiras.

"El concurso europeo en el que está centrado el Gobierno es el del Plan de Recuperación y el despliegue de los fondos donde, por cierto, aquí si, España es la primera, aunque algunos no quieran verlo", ha hecho notar la portavoz en referencia a las críticas del PP por el reparto de estos fondos.

Ninguna de las ministras presentes -la de Transportes y la de Políticas Sociales que estaban con la portavoz-, ha querido desvelar cuál era su canción favorita, aunque la pregunta ha suscitado ciertas risas entre ellas. Eso sí, Ione Bellarra ha dicho que se callaba lo que piensa "sobre la canción".

