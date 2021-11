El alcalde de la localidad guadalajareña de Yebes, José Miguel Cócera (PSOE), tendrá que hacer frente a la denuncia de la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), ya que el Tribunal de Cuentas ha anunciado el nombramiento de instructor para el caso, según ha informado el grupo municipal de Podemos.

El mismo tribunal ha establecido un plazo de cinco días para que el Ministerio Fiscal y el representante legal del Ayuntamiento de Yebes puedan presentar alegaciones. Según la denuncia de ACODAP, en referencia a la presunta adjudicación irregular de contratos para la defensa jurídica, “los hechos constatados serían constitutivos, presuntamente, de prevaricación, malversación y administración desleal”.



El portavoz local de Podemos, Juli Amadeu Àrias, ha lamentado que el alcalde “todavía no haya ofrecido explicaciones públicas a la población”. Considera “deplorable” el silencio de Cócera, que cuenta “con la complicidad de su socio de Gobierno Vidal Gaitán”, de 40 Compromisos. En este sentido, “aunque todavía no podamos constatar los supuestos delitos denunciados hasta que no se dicte sentencia, consideramos positivo que se inicie la investigación del Tribunal de Cuentas por las presuntas adjudicaciones irregulares de contratos”.



Se habla de un presunto uso irregular de unos 85.000 euros de fondos públicos. Dada esta acusación, “el alcalde debería ser el primer interesado en demostrar transparencia y justificar su buen gobierno y en lugar de eso se esconde y trata de tapar el tema, infructuosamente”. Podemos cree que es el momento de que Cócera “dé la cara de una vez”, ya que “su falta de explicaciones no hace sino ahondar en la preocupación e inquietud de la población, sembrando muchas dudas”.





