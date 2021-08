¿Qué ha dicho Esther Doña tras sus fotos con un mediático juez?

Parece que tras un fatídico año, Esther Doña, marquesa viuda de Griñón está recuperando la sonrisa. En este tiempo, la andaluza ha tenido que soportar dos duros mazazos como han sido los fallecimientos de su marido Carlos Falcó y de su padre, José Doña que ha superado gracias al apoyo de su familia y amigos más cercanos.

Pero ahora, más de un año después del fallecimiento del marqués, puede que algo esté cambiando en sus sentimientos. Al menos así se desprende de la publicación de unas fotos suyas junto a Santiago Pedraz, magistrado de la Audiencia Nacional que entre otros casos ha instruido el asunto de la Caja B del Partido Popular.

Es cierto que Esther Doña y su difunto marido mantenían una entrañable amistad con el juez desde tiempo atrás. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención ha sido su reacción tras salir a la luz estas fotografías.

Doña ha posteado unas palabras en Instagram en las que reflexiona sobre la felicidad: "En ocasiones, la felicidad llega de imprevisto, y es cuando hemos dejado de buscar y cuando menos la esperamos, ¡aparece! ¿Os ha pasado también a vosotros?". Un mensaje profundo y reflexivo que si bien no se puede entender como una confirmación ante un nuevo amor en su vida, muchos la han felicitado en la red: "Nos alegra mucho la noticia", "Muchísimas felicidades, por fin, era lógico", "Tú, como eres Blancanieves, siempre tendrás a tu príncipe".

Ha sido la publicación ¡HOLA! la que ha desvelado esta semana unas fotografías de Esther y Santiago paseando por Madrid. El semanario apuntaba que el magistrado y la marquesa se dejaron ver por primera vez en público durante la celebración de la boda de Virginia Trujillo y Jaime Tassara, hijo de Verónica Fernández de Córdova, prima de Carlos Falcó y buena amiga de Esther. Pedraz formaba parte ya del círculo de amistades que frecuentaban al matrimonio Falcó Doña. De hecho, Santiago era asiduo a las fiestas que la pareja organizaba en el palacio de El Rincón. Santiago Pedraz es hijo del periodista Santiago Pedraz, quien fue subdirector de la Agencia EFE. En la actualidad Pedraz está considerado como uno de los jueces más mediáticos de la judicatura española.

Es titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Hoy en día, Santiago Pedraz no tiene pareja sentimental. Su última relación conocida fue con la abogada Sylvia Córdoba, con la que comenzó a salir en 2018, tras separarse de su mujer y madre de su hijo, de 10 años.

La otra gran ilusión de Esther

Esther Doña se encuentra ultimando los detalles de la publicación de su primer libro, titulado La vida de un gran hombre a través de mis ojos, que verá la luz el próximo 27 de octubre. La malagueña relatará en esas páginas desde el primer encuentro con Carlos Falcó hasta el día de su boda, pasando por el periodo de conquista a través de mensajes de móvil. Será, qué duda cabe, el proyecto más personal y especial para la andaluza, quien podrá rememorar los mejores e impagables momentos al lado del marqués.

Si bien aún no se han desvelado detalles o extractos del libro, hace unos meses Doña desveló pasajes inéditos, durante una entrevista exclusiva, sobre su relación con el marqués de Griñón. En dicha entrevista -cuando justo se cumplió un año del deceso-, aseguró lo que sigue, entre los titulares más impactantes: "Sigue siendo una pesadilla, un mal sueño para mí. Daría cualquier cosa para que todo fuera como antes, cuando Carlos estaba a mi lado", "Así es la vida, te das cuenta de lo frágiles que somos y que, en cualquier momento, puedes irte y en un suspiro todo termina: ilusiones, proyectos, felicidad. Todo se acaba de repente, sin estar preparado para ello y, en mi caso, sin querer aceptarlo. Aún estoy en ese proceso, intentando rehacer mi vida" y "Carlos me propuso tener hijos, pero hubiera sido muy egoísta por mi parte. Un hijo mío no se hubiera merecido disfrutar de su padre tan poco tiempo".

