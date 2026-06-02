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El Comentario

Veinte años de buen periodismo

Carlos Martín-Fuertes
Publicada

Anoche, invitado por mi buen amigo, vecino y mejor periodista César García Serrano, asistí a una nueva edición del Enclave Corpus, una fiesta organizada por el periódico digital EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, actualmente líder en audiencia digital en la región. En un lugar, el Palacio de Lorenzana, donde más de seis décadas atrás, servidor dio sus primeros pasos en el entonces denominado Bachiller Elemental.

Es una celebración donde, como en otras parecidas, se suele reunir mucha "gente guapa": políticos, cargos sociales, nombres propios y agentes representantes de la vida asociativa de la ciudad y región. Todos muy atentos a las palabras de la excelente periodista local Esther Esteban, a quien conozco desde sus primeros pasos en el periódico ABC, El Mundo y numerosas tertulias televisivas. Con su ironía intentó en varias ocasiones que las personas que estaban en la parte posterior del patio, callasen para poder seguir la alocución. En vano, para entonces, la mala educación y los corrillos se habían instalado entre las engalanadas columnas del exinstituto que servían para ocultar quiénes eran los autores de ese dislate y esa falta de respeto.

Le sucedió en el uso de la palabra el otro socio y director general del periódico Pedro J. Ramírez con su sencillez en la exposición de argumentos, recordó la situación de la vida política española, también intentó sin éxito callar a los escandalosos de las últimas filas, pero no, solo lo hicieron cuando los camareros comenzaron a servir las bebidas y aperitivos preparados al efecto.

Una cosa me quedó clara de todo lo que allí se dijo. El periodismo valiente, la verdadera información al servicio de la sociedad, no es solo útil, sino necesario en una sociedad que pretende ser libre y cumplir las mínimas normas democráticas.

Veinte años de buen periodismo, realizado por buenos y jóvenes profesionales no tiene más remedio que ser aceptado y valorado positivamente por los lectores. Y ahí está EL ESPAÑOL con sus dos décadas de vida, contribuyendo al engrandecimiento global de nuestra región. Mis felicitaciones a todo el equipo que lo forma y a esperar y celebrar nuevas efemérides como las bodas de plata, oro y demás minerales.

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