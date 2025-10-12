Día de la Fiesta Nacional, el valor de lo que nos une

Cada 12 de octubre, los españoles celebramos el Día de la Fiesta Nacional y el Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, por lo que quiero trasladar mi más sincera felicitación a toda la Benemérita, que salvaguarda nuestros derechos y libertades.

Una fecha que nos une, que trasciende territorios, ideologías y generaciones. Es el día en que recordamos que somos parte de una misma historia común, de una nación que ha contribuido como pocas al progreso, la cultura y la convivencia entre los pueblos.

España es un país de una profunda identidad compartida desde el descubrimiento de América a las Cortes de Cádiz. Una nación que ha sabido sobreponerse a las dificultades y mirar siempre hacia adelante con esperanza.

El 12 de octubre no es solo una conmemoración histórica; es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con lo que nos une. Pero, sobre todo, es el día en que mostramos nuestro respeto y gratitud a quienes defienden nuestra libertad y nuestra seguridad, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Toledo, ciudad de las tres culturas, de puentes, de encuentro y de historia, sabemos bien lo que significa la unidad en la diversidad. Aquí convivieron culturas y se forjó buena parte de lo que hoy somos como nación. Queremos que la ciudad sea no solo un destino, sino un referente de convivencia entre quienes nos visitan y quienes vivimos en la ciudad, sobre todo en nuestro Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad.

Por eso, desde Toledo, celebramos este 12 de octubre con orgullo, con emoción y con la certeza de que el futuro solo se construye desde el respeto, la convivencia y el amor a nuestra tierra.

Que este Día de la Fiesta Nacional nos recuerde que lo que nos une es infinitamente más fuerte que lo que nos separa.

Carlos Velázquez Romo es alcalde de Toledo.