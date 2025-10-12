Día de la Fiesta Nacional, el valor de lo que nos une

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Gordo de la Primitiva, en directo
Comprobar Lotería Nacional 12 de octubre
Desfile del Día de la Hispanidad, en directo
Intercambio de rehenes entre Israel y Gaza, en directo
Feijóo obtendría 147 escaños
Así será el desfile del 12-O
Antonio Orozco patrimonio banco
Juanma Moreno crisis cribado
Eric Prydz en Fabrik
Educadora gatos
Albañila mano de obra
Propietaria alquiler a niños
Vestido Mango
Positivo en alcohol
Negocio lavado coches
Mario Casas
Muere Diane Keaton con 79 años
Mejor pienso para gatos
Afra Blanco economista
Asesor fiscal
Zara chaqueta
Dueño de un concesionario
Abogado
Sanitario español en Suiza
Ilegalizar pisos turísticos
Maestra española en Noruega
Pagos por Bizum
Ikea solución práctica
Problema de la vivienda
Trabajador de una lavandería
Experto en SEO
Sánchez Moncloa 'war room'
Perro con narcolepsia y cataplejía
Experta en desarrollo personal
Economista alerta a España
Entrada de un piso
Gonzalo Bernardos
Viajes Imserso
Experto en inversión
Sustituto chocolate Mercadona
Abogada 30 años
Horóscopo domingo
Abogado sobre las herencias
José Elías siesta tiempo joven
Abogado divorcio 225.000 euros
Nutrición canina
Experto en coches
Mercado de segunda mano
Jubilado de 87 años
Española en Tailandia
CEO compraventa de oro
Conjunto Zara
Horóscopo sábado 11 de octubre
Gasto anual de un perro
Hostelero bar
Falta de albañiles
Funcionario vacaciones
Corte Inglés Navidad
Madre joven
Empresaria de 36 años
Comprobar Cuponazo ONCE
Lolita Flores báscula mantener figura
Una abogada sobre las colonias felinas
Portero de discoteca
Mario Casas patrimonio millones
Madre que no puede alquiler una vivienda
Profesor español en Irlanda
Dueño negocio de lavado de coches
Anabel Pantoja marido David segundo plano
Profesor de autoescuela
Un abogado sobre el permiso de 10 días
Adopta un perro de la ONCE
Gonzalo Bernardos
Evitar heredar deudas
Ahorro pareja joven
Límite alquiler
Electricista en Suiza
Gruista en Noruega
Educadora de perros
Anabel Pantoja dinero gasta ropa
Moisés Sánchez experto divorcios 2.000€
Pensión compensatoria
Rechazo de herencias
Inversor sobre los jubilados
Jubilada contra el Imserso
Pedro Becerro, experto en finanzas
Horóscopo
Los 4 nuevos radares en España
Trabajadora da positivo en el control de alcoholemia
PS6 usará la IA
Análisis Battlefield
Trabajar desde los 14 años y sólo 800 euros de pensión
La isla de los gatos
Amor jubilados
Joven y padre jubilado
Cómo mejorar la pensión de jubilación
Centros de día jubilados
Detectar lingotes de oro falsos
1.955 millones gastados en comida para perros
Asesor financiero sobre la vivienda
Funcionario Seguridad Social
Prohibido decir "mena" Congreso
Eduardo Noriega accidente
Sonsoles Ónega desgravar cuidadoras
Precios abusivos parking de hospitales
Conductor de ambulancias
Pipi Estrada explosión mediática
Se derrumba un edificio en obras en Madrid
Empresario sobre herencia
Nueva normativa Imserso
Experto en atracción
Jubilada sobre Tinder
Horóscopo de este jueves
Rupturas normalizadas
María Esclapez
Recortes en las nóminas de 2026
Primera relación
Última hora de los heridos y desaparecidos en Madrid
Empresario millonario sistema educativo
Cómo relajar a un perro
Jubilada 47 años cotizados
Empresario español en China
Arquitecto alerta vivienda
Joven estudiante precios España
José Elías fin de semana
Enfermera española Noruega
Camarero español en Irlanda
Lourdes Montes mujer Fran Rivera hijos
Blanca Romero cachopo y sidra
Salario de un minero en Asturias
Joven español en Suiza
Albañil sobre la falta de obreros
Agricultor sobre la falta de trabajadores
Natacha Gascón, empresaria
Relaciones
Carlos Velázquez jurando bandera junto a la Puerta de Bisagra de Toledo.

Carlos Velázquez jurando bandera junto a la Puerta de Bisagra de Toledo.

El Comentario

Día de la Fiesta Nacional, el valor de lo que nos une

Carlos Velázquez
Publicada

Cada 12 de octubre, los españoles celebramos el Día de la Fiesta Nacional y el Día de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, por lo que quiero trasladar mi más sincera felicitación a toda la Benemérita, que salvaguarda nuestros derechos y libertades.

Una fecha que nos une, que trasciende territorios, ideologías y generaciones. Es el día en que recordamos que somos parte de una misma historia común, de una nación que ha contribuido como pocas al progreso, la cultura y la convivencia entre los pueblos.

España es un país de una profunda identidad compartida desde el descubrimiento de América a las Cortes de Cádiz. Una nación que ha sabido sobreponerse a las dificultades y mirar siempre hacia adelante con esperanza.

El 12 de octubre no es solo una conmemoración histórica; es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con lo que nos une. Pero, sobre todo, es el día en que mostramos nuestro respeto y gratitud a quienes defienden nuestra libertad y nuestra seguridad, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En Toledo, ciudad de las tres culturas, de puentes, de encuentro y de historia, sabemos bien lo que significa la unidad en la diversidad. Aquí convivieron culturas y se forjó buena parte de lo que hoy somos como nación. Queremos que la ciudad sea no solo un destino, sino un referente de convivencia entre quienes nos visitan y quienes vivimos en la ciudad, sobre todo en nuestro Casco Histórico, Patrimonio de la Humanidad.

Por eso, desde Toledo, celebramos este 12 de octubre con orgullo, con emoción y con la certeza de que el futuro solo se construye desde el respeto, la convivencia y el amor a nuestra tierra.

Que este Día de la Fiesta Nacional nos recuerde que lo que nos une es infinitamente más fuerte que lo que nos separa.

Carlos Velázquez Romo es alcalde de Toledo.

Más en El Comentario