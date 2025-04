Apuntalados y colapsados

Las desgracias nunca vienen solas y, en el caso de los municipios pequeños en Castilla-La Mancha, tenemos la certeza de que siempre va a haber situaciones en las que nos vemos abocados a la desesperanza y el continuo desasosiego al que nos obligan las instancias superiores.

En nuestro territorio regional contamos con ingentes cantidades de ejemplos monumentales del paso del tiempo en el que la historia ha dejado huella y permanecen como testigos de lo acaecido. Son monumentos, fortificaciones, conventos, iglesias, ermitas, murallas, aljibes que nos dejan, bien a las claras, que somos herederos de un patrimonio histórico–artístico del que hemos de ser responsables de su conservación.

Y en la responsabilidad va incluida también su respectiva penitencia porque, en la mayor parte de los casos, el patrimonio monumental civil o religioso, militar o industrial está radicado en municipios de población baja. Por lo tanto, están en zonas en un claro proceso de despoblación por la falta de oportunidades, por la carencia de servicios públicos adecuados a la vida actual, por la carencia de financiación adecuada para poder proveer de lo necesario a los vecinos que, cada vez más, van teniendo una media de edad mayor.

El envejecimiento activo de nuestra población es un reto al que la sociedad del siglo XXI está tratando de poner solución, pero nunca centramos el debate en cómo van envejeciendo, también, las infraestructuras y nuestro patrimonio. No es posible que, con los medios de una sociedad moderna, tecnológica, avanzada, dejemos y echemos a perder los testigos del tiempo y la historia que nuestros antepasados nos han legado.

Durante años hemos clamado desde el Ayuntamiento de Almonacid para poder conseguir apoyo y ayuda para cuidar de nuestra joya más emblemática: el Castillo. Es visible desde todos los puntos cardinales a kilómetros de distancia en una zona privilegiada, seleccionada en el siglo IX para responder a las necesidades de una sociedad en constante conflicto por el territorio, por las fuentes de alimentación, por el agua tan importante en la meseta castellana y la planicie manchega.

Hoy en día el conflicto no es por el territorio, sino por las competencias y la financiación y, en ambos casos, los ayuntamientos pequeños, como el de Almonacid de Toledo, lo tenemos perdido. Las competencias en materia de Patrimonio, respecto de un Bien de Interés Cultural (BIC) como es el castillo, le corresponden a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en concreto a su Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Y la financiación, siendo un inmueble de propiedad privada lo complica más, y teniendo en cuenta el presupuesto de un municipio de menos de mil habitantes, imaginen qué podemos hacer, si no pedir ayuda a todos cuantos están a nuestro alcance, porque llega hasta donde llega.

Hemos mantenido, en las dos últimas legislaturas, contadas reuniones y comunicaciones por escrito con la Dirección General de Patrimonio y con la Secretaría Técnica de Patrimonio. Contamos con un expediente abierto en la Viceconsejería de Cultura desde el año de la pandemia, hace ya cinco años de ello, además de habernos puesto en contacto con los propietarios del inmueble colapsado parcialmente en los últimos días para que, de una vez por todas, se pudiese intervenir directamente y realizar las labores de apuntalamiento, conservación y mantenimiento necesarias para evitar deterioros mayores e irreversibles, como el que ha venido a ocurrir. En esta ocasión todo el mundo alude a las continuadas lluvias, pero podía ser esto o cualquier otra cosa más tarde o más temprano, porque no nos han dado solución.

Las respuestas obtenidas ante nuestras solicitudes han sido, en varias ocasiones, que no había dinero para acometer nada. Han pasado cinco ejercicios económicos y no ha habido partida presupuestaria regional para ninguna de las necesidades que tiene el patrimonio de Almonacid de Toledo, ni para el Castillo, ni para la Iglesia Mudéjar del antiguo cementerio, ni para el Hospital Silvestre García Escalona, otro Bien de Interés Patrimonial del que disponemos. En definitiva, los municipios pequeños estamos en vías de desaparecer por la vía del colapso con el beneplácito del consejero de Educación, Cultura y Deportes y en connivencia con el consejero de Hacienda, que no dota de partidas presupuestarias para las necesidades reales de la región.

No nos dotan de financiación adecuada y suficiente para poder proveer de servicios competitivos y suficientes a nuestros vecinos y tampoco nos facilitan poder mantener, cuidar y conservar nuestras joyas patrimoniales. Nos empujan, una y otra vez, a entrar en procesos burocráticos farragosos, con procedimientos administrativos cuya carga administrativa no es posible ser soportada por el capital humano, tan exiguo y a tiempo parcial, en muchos casos, con el que contamos en nuestras casas consistoriales rurales. Y, luego, para que te lo denieguen una y otra vez.

El Gobierno regional, cuya capacidad de trabajo en sus servicios centrales es mucho mayor de la que soporta, podría centralizar todo este tipo de tramitaciones, búsqueda de financiación nacional o supranacional que pudiera paliar las limitaciones que los pequeños pueblos de Castilla-La Mancha tenemos en ya demasiadas materias, pero eso no lo ven. Lo preferible es esperar a que el ayuntamiento haga mucho más de lo que puede, hasta que ya no queden fuerzas y, cuando ya no hay remedio, echar balones fuera, poner un vado para prohibir el paso y simplemente dejar pasar el tiempo para que las cosas se olviden.

Pero la memoria de los pueblos no se borrará. Mientras tengamos fuerzas y el apoyo de nuestros vecinos, seguiremos reivindicando que el colapso del patrimonio monumental en nuestra región está en manos de unos gestores regionales que no se preocupan por nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio, y no dan soluciones, sólo saben dar largas.

Seguimos solicitando, a voz en grito, para que todo el mundo lo oiga, que nuestro patrimonio precisa de un plan con financiación para poder apuntalar lo que esté en riesgo, para conservar y mantener lo que tenemos y una adecuada puesta en valor para seguir mostrándolo como lo que es: patrimonio de nuestra tierra y de nuestra gente.

El turismo es una oportunidad económica que complementaría la actividad en los pequeños pueblos, como Almonacid de Toledo, pero si dejan que se eche a perder también nuestro patrimonio monumental ni siquiera esta será una herramienta para poder dar oportunidades de desarrollo a nuestro medio rural.

María Almudena González Hernández es alcaldesa de Almonacid de Toledo.