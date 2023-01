Accidentes laborales, una lacra con la que urge acabar

El pasado 26 de enero el Grupo Municipal de Izquierda Unida presentó al Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares una "moción para la concienciación, sensibilización y lucha contra lacra social de los accidentes laborales" que, tras las preceptivas negociaciones previas, adquirió carácter de Declaración Institucional, por lo que quiero agradecer a todos los concejales y concejalas de la Corporación el apoyo mostrado. Su compromiso hace que este Ayuntamiento sea un ejemplo en la lucha contra una lacra que, de enero a noviembre de 2022, había causado en España 634 fallecidos y 3.533 accidentes graves.

Para hacernos una idea de la emergencia que suponen los accidentes laborales, basta con observar otros datos de muertes no menos importantes en España. Como indicaba anteriormente, de enero a noviembre de 2022 se produjeron en nuestro país 634 fallecimientos en accidente laboral, mientras en todo 2021 se produjeron 290 homicidios dolosos y asesinatos consumados, comparativa muy sorprendente si atendemos a las secciones de sucesos de los medios de comunicación, que por intereses del sistema jamás darán la importancia que merecen los muertos en el trabajo.

Parece obvio que no se solucionará un problema tan grave a nivel nacional por el hecho de que un Ayuntamiento como el nuestro promueva cosas tales como impulsar una política de seguridad y salud en el trabajo, incluir criterios de desempate en la contratación pública para favorecer a las empresas con menor tasa de siniestralidad laboral, concienciar a la población a través de diferentes medidas etc. No obstante, nos llena de orgullo poner nuestro granito de arena y poder servir de ejemplo a otros ayuntamientos y administraciones para intentar poner fin a una lacra sistémica que deshumaniza a trabajadores y trabajadoras y nos convierte en meros números dentro de los balances económicos de las empresas. Estos beneficios, generalmente los consiguen reduciendo los costes salariales y dejando de adoptar medidas de prevención de riesgos laborales, lo que aumenta la precariedad en el trabajo y eleva la siniestralidad laboral.

Cierto es que las políticas del Ministerio de Trabajo, a través de la reforma laboral, parece que empiezan a surtir efecto en el principal foco de precariedad como es la temporalidad, pero no lo hace con la subcontratación, que convierte a las grandes empresas en un enjambre de PYMES y falsos autónomos con una escasa coordinación entre sí, dando lugar a puestos de trabajo inestables, con unos trabajadores a los que no se les da la formación específica que requiere el puesto, empujándoles al abismo del accidente laboral.

Sabemos que los grandes cambios dentro del sistema capitalista solo triunfan cuando la población está informada, concienciada, involucrada y organizada para ello. Por eso presentamos esta moción, porque queremos que las vecinas y vecinos de Azuqueca de Henares, unidos a la de otras ciudades que tengan a bien seguir nuestro ejemplo, contribuyan a que el trabajo sea por fin un medio para poder disfrutar de la vida, y no normalizar que en ese trayecto alguien pueda sufrir un día un accidente que le deje dañado para siempre o, lo que es peor, que acabe con su vida.

Edgar Fernández San José es concejal de Izquierda Unida en Azuqueca de Henares (Guadalajara).

