Paco Nuñez, un político diferente

Hace unos días, desde el Ayuntamiento de Almansa homenajeamos al ex alcalde de la localidad, a Paco Núñez, que fue regidor local entre los años 2011 y 2018, sin duda una figura especial y de calado en la historia de la ciudad. Porque hablar de la figura de Paco Núñez, es hablar de la figura de un político de raza, de trabajo sin límites, de infinitas horas de dedicación y de una vocación de servicio público desbordada. Él lo es todo por y para los demás.

Durante estos años he podido compartir con este político muchísimas horas, actos, proyectos, objetivos… todo ello por nuestra ciudad, por Almansa. Una obsesión, la de que sus vecinos vivan mejor, cuenten con mejores infraestructuras, mejores servicios, más posibilidades para llevar a cabo su proyecto de vida.

Porque Paco Núñez es una figura política diferente, alguien con su propia impronta y con un estilo muy marcado, tanto de vivir como de trabajar, de gobernar y de hacer política. Una persona que ha dejado huella en su ciudad, Almansa, pero también en la provincia de Albacete y ahora en la región, en Castilla-La Mancha.

Quizás esa forma de ser diferente la haya marcado su origen humilde, las horas detrás de la barra del bar de sus padres han moldeado un carácter afable y cercano, algo que ha proyectado a su vida política, a su forma de relacionarse y que han sido santo y seña en su trayectoria. Con 40 años recién cumplidos, Paco es joven, pero está sobradamente preparado, rodado y experimentado para coger las riendas de la región. Desde su vida universitaria, cuando se licenció en politología y gestión pública, forjó una carrera en la que el municipalismo ha tenido todo el protagonismo.

Estar en la calle, escuchar, transmitir ilusión y templanza, valentía e inconformismo han sido algunas de las señas de identidad más reconocibles de Paco. Una persona que, sin duda, ha traído aires de renovación, frescos y renovadores de una política, la regional, que estaba demasiado institucionalizada.

A nadie le extrañará que resalte la enorme capacidad de trabajo de Paco, ese trabajo constante, lineal, sin descanso. Una capacidad que le lleva a exprimir todos y cada uno de los minutos del día. Porque Paco no se rinde nunca, Paco siempre encuentra una solución a cada problema. Paco es un político de raza.

En esta semblanza, cabe destacar que se afilió al PP en el año 2001, ocupando cargos en Nuevas Generaciones mientras cursaba sus estudios universitarios en Madrid. Fue secretario nacional de Estudios y Programas de NNGG, más tarde, vicesecretario de Organización. Además, presidió la formación juvenil del PP en Castilla-La Mancha. Ha sido presidente provincial del Partido Popular de Albacete, y es diputado regional. Desde 2018 preside el Partido Popular de Castilla-La Mancha.

En la política local comenzó su andadura en el año 2008, como concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Almansa; en 2011 se convirtió en alcalde de la localidad y presidente de la Diputación Provincial de Albacete, siendo el presidente de institución provincial más joven después de Mariano Rajoy. En 2015 consiguió una mayoría absoluta histórica en Almansa, que contrastaba con la tendencia política nacional.

Siete años de gestión pública como alcalde, de servicio a los demás, de dejarse la piel por su ciudad que se materializaron en multitud de proyectos de especial relevancia para la localidad, así como de infraestructuras.

Pero para resumir el trabajo de Paco Núñez durante este tiempo, me gustaría destacar que, en el Ayuntamiento de Almansa se ha trabajado con más de un centenar de administraciones, empresas y entidades; se atendieron un total de 95.000 consultas; se impartieron más de 18.000 horas de docencia; 120 acciones formativas por las que pasaron 2.800 alumnos; 350 alumnos realizaron prácticas en empresas; iniciaron su actividad 221 nuevas empresas; se realizaron 2.800 nuevas contrataciones de diferentes modalidades; el Vivero de Empresas tuvo una ocupación por encima del 90 por ciento; se consiguió una inversión de más de 43 millones de euros; salieron del paro 900 personas desde 2011 (1.500 desde 2013) y la deuda a largo plazo del ayuntamiento se redujo en 3 millones de euros.

Todos estos datos, y otros muchísimos más que no he incluido para no ser demasiado extenso, no son más que una conquista del día a día y el resultado a un trabajo constante. Paco Núñez es un político que cumple lo que promete, del que puede aprenderse pero que se deja aconsejar, ha sido un verdadero motor para la economía y el empleo local y provincial; un impulso para la cultura, el ocio y le turismo; una referencia para asuntos relacionados con el bienestar social, el deporte o el medioambiente. Sin duda, Paco mejoró Almansa y la provincia de Albacete durante su periodo al frente de las administraciones local y provincial.

En política importan los hechos, la verdad, y el compromiso firme de quien cree en lo que hace. Las palabras se las lleva el viento, las acciones quedan impresas para siempre. Paco, siéntete orgulloso de haber sido alcalde, los que hemos compartido este tiempo contigo, lo estamos.

Javier Sánchez Roselló

Alcalde de la ciudad de Almansa. Del Partido Popular

