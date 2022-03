Siempre No a la Guerra

Soy pacífico y pacifista. Por eso me cuesta tanto entender por qué le gusta tanto al ser humano la violencia y es capaz de matar a sus semejantes con la más absurda de las excusas: la religión, el machismo, la patria, la "raza", etc, etc...

Sin embargo, creo que todo tiene una misma causa: el ansia de poder. Poder imponer su creencia, su género, su ideología, la casualidad de haber nacido en un sitio y no en otro, en fin, no aceptar que para vencer hay que convencer y no someter, que dijo Unamuno (licencia poética incluida).

Ahora estamos inmersos en una guerra que nos toca profundo por su cercanía, pero siendo conscientes de que no es la única ni será la última que azotará nuestro planeta. Y siendo también conocedores, espero, de que quien sale perdiendo son las personas como nosotros, la gente más humilde, los "de abajo", que son los que mueren en las calles bajo las armas que venden otros para lucrarse o que las disparan a las órdenes de los "de arriba" y son sacrificadas como peones mientras los gobernantes permanecen bien seguros en sus fortalezas alejadas del conflicto.

Tampoco vayamos a caer en las razones peregrinas de un presidente totalitario, Putin, que habla de cruzada antifascista a lomos de su maquinaria bélica y bien rodeado de sus colegas de la ultraderecha mundial, aunque ahora renieguen de él. No tengo ninguna duda de que el resto de líderes que antaño se hacían fotos con Putin, si tuvieran la oportunidad y los medios, usarían estos mismos métodos para imponerse.

Al final, para ellos, para ese 1% que se cree omnipotente por derecho de nacimiento o por la fuerza, todo es un negocio. Una oportunidad para seguir siendo más ricos a costa de hacernos más pobres a la gran mayoría que somos incapaces de hacer valer nuestro número y nuestra unidad.

Por eso es tan importante decir "NO A LA GUERRA", ahora y siempre.

No a sus guerras militares, no a sus guerras desinformativas, no a sus negocios armamentísticos y no a sus guerras económicas que también nos matan.

"No hay camino para la Paz, la Paz es el camino" (Gandhi).

Juan Pedro Ayuso Cazorla. Presidente de XTalavera

