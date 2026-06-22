Pasaporte al verano

El juez Peinado ha quitado el pasaporte a Begoña Gómez para que no salga del país y huya despavoridamente del banquillo que la acecha. Asegura incluso en su auto que policías podrían ayudarla a ello.

Los calores de junio han provocado ya las primeras diarreas mentales, como aquellos sesos de Don Quijote que se deshicieron en el yelmo de Mambrino bajo el sol abrasador de la Mancha. Peinado es de Talavera, se jubila y ha dejado su broche a expensas de que la Audiencia de Madrid lo corrija.

Sea como fuere, Sánchez ya tiene otra imputada en el círculo y podría hacer este verano la casita de Bad Bunny, pero con presidiarios. A los ya sabidos de Cerdán y Ábalos, se suma ahora todo este rosario de perlas que tiene en Zapatero su zafiro mayor.

Llama la atención con que la izquierda calificó de santón a quien arruinó España, pero cada uno es muy libre de mitificar a quien quiera. Cómo estarán las cosas que Felipe y Emiliano se preparan corriendo la banda para pedir elecciones el martes en Toledo, bajo el amparo de Fedeto.

Esta sí que es buena. El 27 será el centenario de la generación de plata y el año en que se sucedan comicios a gogó. Vaya usted preparando la ley de nietos y a los inmigrantes, que hay que meter la papeleta en la urna.

El verano se desloma por este junio de carteles, con los kikos en la boca, en una batalla entre Grefusa y Facundo que hacía tiempo no veía. Te has vuelto a equivocar de kiko, Irene, han contestado con rapidez pipas Facundo. Y es que está el verano para pipas, pelarlas, chuparlas y sacarles la salecilla posible.

A mí me gustaban las enormes tortas de girasol que traía el verano y de las que podías extraer pipas directamente. Eso espera Pedro Sánchez, que nos sentemos a comer pipas mientras vemos el Mundial y nos olvidamos de él.

Sus compañeros de la UE, sin embargo, ya le han echado la bulla por el proceso regulatorio puesto en marcha y que llena el espacio europeo de nuevos ciudadanos. Al final de la escapada, estaban Meloni, Merz y Macron.

Que nadie lo olvide. Si Sánchez fue capaz de meter una urna tras la cortinilla, qué no hará con unos comicios generales. Ahí lo dejo. Igual Peinado tiene razón y no es tan exagerado.

Sin pasaporte, Begoña, queda un verano de piscineo y TikTok, que en eso el presidente es un hacha y no hay finde que no grabe uno nuevo. En realidad, tendría que haber sido actor como Reagan, pero al revés. De hecho, no descartamos nada. Lo mismo comienza a rodar ahora Pasión entre rejas, con una nueva carta de amor a su mujer.

Sólo que ahora le añadiría la compleja relación con el rey y la monarquía parlamentaria. Pedro está a esto de buscar un frente con los bildus y esquerras para lanzar un referéndum republicano. Sí, igual soy como Peinado y se me va la olla. Pero cada día lo veo más claro. Cuanto más acorralado esté el personaje, más fulminante será la huida.

De momento, sea por sus compañeros o los presupuestos, ya se la han acortado seis meses. Los toboganes que comenzaremos a subir y bajar próximamente, nada tendrán que envidiar a los de las piscinas en verano. Al tiempo.