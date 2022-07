Ramón García, estrella de CMMedia y uno de los presentadores españoles más queridos, ha vuelto a su ser después del polémico programa en el que mandó a tomar por c... a una señora en pleno directo del programa "En compañía". Ha bastado con reconocer que se equivocó y pedir disculpas para que todo vuelva a la normalidad y dejen de criticarle en medios y en las redes por la salida de tono de la semana pasada.

Recordando lo que pasó, cuando el presentador explotó contra la mala educación por el corte inesperado de una señora a la que habían telefoneado desde el plató, Ramón García ha reconocido que "se me calentó un poco la boca". Su compañera, Gloria Santoro, le respondía: "Te lo tengo dicho. Tú estabas calentito, calentito... Ya te he dicho que no se dicen palabrotas en la tele. Que luego nos sacan en todos los sitios".

El presentador bilbaíno volvió a tomar la palabra para seguir con sus explicaciones: "Tienes razón. Pido disculpas públicas a los espectadores de 'En Compañía' porque lo que hice no está bien, y a la señora por supuesto que ya se lo pedí ayer. Se me calentó la mente. Lo digo sinceramente".

Santoro salió al paso para disculpar el proceder de Ramontxu: "El que tiene boca se equivoca. Tienen que entender ustedes que estar aquí no es fácil. No se escuchaba con claridad. Es verdad que era una señora mayor, no se lo merece nadie, y también nosotros nos llevamos nuestra parte".

"Yo pido disculpas, sobre todo a los espectadores", continuó el presentador desde el plató de CMM. "Nosotros no hemos querido faltar el respeto. ¡Solucionado!", añadió Gloria.

Ya en tono más desenfadado Ramón García se giró a su compañera y le pidió: "Tú si eso colleja", y ella cerró el asunto diciendo: "Espero que haya quedado claro".

