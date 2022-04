El expresidente de Castilla-La Mancha José Bono, que cultiva su imagen de persona moderada y católico practicante, no ha tenido ni la más mínima caridad a la hora de enjuiciar a la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Ha sido en directo en la televisión y después de que Ayuso expresara que tras el pacto PP-Vox en Castilla y León, ésta sería una región “libre de socialismo” o “socialismo free”.

Bono la ha acusado este fin de semana en un programa de laSexta de tener “odio” a Castilla y León. Y ha añadido una frase durísima: "No se puede ir por la vida que, cuando falta talento, sobre odio”.

Además, el exministro socialista ha insistido en esa idea de "falta de talento" de Ayuso al sugerir que quizá esa frase no fuese de ella: “No sé si le han colado un titular que llevaba escrito", ha indicado mientras afirmaba que "no se puede ir así por la vida". "En la vida no se puede ir ofendiendo a la gente por su modo de pensar”, ha dicho Bono en directo.

Asimismo, ha recomendado "a la señora Ayuso" que modere su lenguaje: "No es por ofenderme a mí, sino porque ella tiene una responsabilidad y debería hacer honor a cierta moderación, a cierta capacidad de entendimiento. Que el odio no le nuble el entendimiento”.

Bono también se ha referido a otra de sus bestias negras del PP, el expresidente José María Aznar, al que ha criticado por su “falta de compromiso” con la Constitución por votar en contra de su aprobación en el Congreso: "Mire si es generosa, que hasta quienes no la votaron pueden llegar a ser presidentes del Gobierno”, ha sentenciado el político albaceteño.

