El alcalde de Gálvez (Toledo), Manuel Fernández (PP), no se anda por las ramas a la hora de reivindicar mejoras para su pueblo. Y si se trata de exigírselo al gobierno socialista de la región. Este jueves, sin ir más lejos, ha pedido más compromiso y apoyo a los municipios por parte de la Junta de Comunidades porque, a su juicio, "tiene abandonados a los pueblos a su suerte y, en muchos casos, ni siquiera se hace cargo de sus propias competencias, poniendo en serias dificultades a unos municipios que ya llevan casi dos años enfrentándose a las consecuencias de la pandemia casi en solitario".

Así lo ha manifestado después de que el Ayuntamiento lleve "meses intentando que el Gobierno regional se haga cargo de limpiar y adecentar la zona de la ‘Colada del Sano’ en Gálvez, conocida en el municipio como ‘La Barrera’". Se trata de una vía pecuaria "abandonada por la Junta y llena de suciedad, por la que precisamente la administración regional intentó sancionar al Ayuntamiento de Gálvez, cuando es la Junta de Comunidades la que tiene las competencias en esta materia".

“La Junta de Comunidades nos reclamaba que arregláramos desde el Ayuntamiento una zona abandonada, pero que no pertenece al Ayuntamiento y en la que, por tanto, no podemos actuar. Pero una vez demostrado que la competencia es regional, gracias a los informes de los propios técnicos de la Junta, la administración regional se ha puesto de perfil y ya no parece importar el estado deplorable de la zona”, ha denunciado el alcalde galveño.

Fernández ha exigido al Gobierno regional “que lleve a cabo el arreglo con las mismas condiciones que pretendía exigir al Ayuntamiento de Gálvez o iremos a los tribunales”, porque “si la zona necesitaba una actuación cuando la Junta decía que era del consistorio, igualmente sigue necesitándola ahora que se ha demostrado que es competencia de la Junta, una administración que, además, cuenta con más recursos”.

En este sentido, ha lamentado que el PSOE de Gálvez “se haya puesto de perfil en este asunto cuando han visto que la competencia era del Gobierno regional del PSOE” y les ha reclamado “que dejen a un lado los intereses partidistas y trabajen por el bien común de todos los vecinos”.

Asimismo ha denunciado que este es solo un ejemplo del abandono de la Junta a los municipios, “pero existen muchos más”, como el caso de la estación depuradora de Gálvez, para la que el Gobierno Regional recibió de la Unión Europea una subvención. “No sabemos que han hecho con el dinero, pero lo que está claro es que la Junta de Comunidades sigue sin llevar a cabo esta actuación. Nosotros cumplimos con nuestra parte, pero seguimos esperando una solución después de casi 15 años”, ha declarado.

Por último, el alcalde ha lamentado la desidia del Gobierno regional en el ámbito de la Educación, que se pone de manifiesto en situaciones como la que viven los alumnos del colegio de esta localidad, donde “los niños siguen haciendo deporte a la intemperie, con frio y lluvia, porque el Gobierno regional, una vez más, no cumple con sus competencias”.

“El 11 de junio de 2019 recibimos respuesta positiva de la Consejería de Educación a la petición que el Ayuntamiento había hecho para que se cubriese la pista deportiva y se llevara a cabo una reforma integral del Colegio Público san Juan de la Cruz. Sin embargo, hasta el momento no se ha hecho nada”, ha explicado Fernández, quien ha asegurado que “nuestros niños no pueden esperar más, así que no descartamos venirnos con los padres a Toledo a pedir lo que les corresponde a sus hijos, que son el futuro de nuestra localidad”.

