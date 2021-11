Todavía no se han apagado los ecos del bronco debagte del miércoles pasado en el congreso de los diputados entre el portavoz de Ciudadanos, Guillermo Díaz, y el socialista Odón Elorza cuando se debatían los presupuestos generales del Estado. Elorza tensionó la sesión profiriendo gritos desde el atril: "¡ETA desapareció, ETA no está aquí, aquí no hay terroristas! ¡Ya está bien! ¡Aquí lo que hay es franquistas! ¡Y lo que hay es unas derechas de vocación golpista!".

Han sido numerosas las reacciones contra Elorza, la primera la de Guillermo Díaz en el mismo Congreso, que tras un duro discurso contra el diputado socialista vasco sacó la fotografía del homenaje en las pasadas navidades al terrorista Txapote, precisamente el asesino de otro socialista, Fernando Múgica. "¡No en 1936, la Navidad pasada! ¡Sus socios homenajeando al asesino de su compañero, señor Elorza!". Y concluyó entre aplausos de muchos diputados: "¿Sabe usted por qué me grita, señor Elorza? Para acallar su conciencia".

Un periodista guadalajareño y un exdiputado toledano han calificado a Elorza de "miserable". Antonio Pérez Henares, "Chani", a través de su cuenta de Twitter ha dicho que "Odón Elorza ha demostrado hoy hasta que punto ha llegado la abyección del PSOE y su infame olvido y desprecio para con la memoria de los 850 asesinados por ETA. Ciertamente es, y es decir poco, un miserable". Era su comentario a un tuit anterior del exdiputado de Ciudadanos por Toledo Juan Carlos Girauta, que arremetió contra Elorza con una sola palabra: "Miserable".

Un exalcalde de Toledo, el illescano Fernando J. Cabanes, también ha comentado el tuit de Girauta. Y no puede ser más duro contra el exalcalde de San Sebastián: "HDLGP"

