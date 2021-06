El PP busca candidato para el ayuntamiento de una de las capitales de CLM

El Partido Popular de Castilla-La Mancha se encuentra en pleno proceso de cambios por la celebración de sus congresos respectivos en las cinco provincias de la región. Estos cambios afectarán sin duda a la composición de las listas para las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2023.

En Ciudad Real y Albacete los congresos se cerraron hace ya meses, pero quedan aún por resolver los de Toledo, Cuenca y Guadalajara, que se celebrarán los días 10 y 11 del mes de julio. Pase lo que pase en estos últimos congresos todo apunta a que habrá cambios importantes en la composición de las listas municipales en una buena parte de los municipios de la región y es probable que afecten en mayor medida a las capitales y otras ciudades, sobre todo donde no gobierna el PP.

Es el caso de Cuenca, donde los “populares” tendrán que buscar un candidato que sustituya a Luz Moya. No solo perdió las elecciones de forma abrumadora en una ciudad donde gobernaba el PP sino que no asumió el papel de portavoz del grupo municipal ni ha estado presente en ningún momento ni en el debate político de la ciudad ni en los medios de comunicación. En su lugar ha tomado protagonismo José Ángel Gómez Buendía, pero la situación minoritaria del PP y su escaso número de concejales, alguno de ellos ausente del día a día, ha hecho que este grupo político no sea ni sombra de lo que fue en su papel de oposición de otros tiempos.

Los aires corren ahora a favor del PP en todas las encuestas que se han publicado a raíz del triunfo de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. Si la tendencia se mantiene los “populares” podrán recuperar parte de lo perdido en Castilla-La Mancha, por lo que se han propuesto buscar candidatos adecuados para que contribuyan a mantener, e incluso mejorar, las expectativas. Empezando por Cuenca.