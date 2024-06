Diez detalles del Día de Castilla-La Mancha que quizá no se vieron y significan muchas cosas

Un millar de invitados se congregaron este viernes 31 de mayo en el Palacio de Congresos 'El Greco' de Toledo para asistir al acto institucional del Día de Castilla-La Mancha, que gracias a su impecable organización se convirtió en el broche de oro para una intensa semana de Corpus Christi en la capital toledana. En la víspera -caprichos del calendario-, la ciudad había celebrado la antiquísima, multitudinaria y preciosa procesión, declarada de Interés Turístico Internacional, en la que la Custodia de Arfe recorre las entoldadas y engalanadas calles del Casco Histórico.

Aunque la expectación era grande no solo por eso, sino por algunos motivos más. Uno de ellos es que hacía muchos años que el Día de la Región no se celebraba en Toledo, pese a que en 2020, con la pandemia de coronavirus en su pico más álgido, se recordó a los fallecidos y se homenajeó a los sanitarios con una reducidísima ceremonia en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de la Junta. Y ha sido justo en este 2024, ahora con un alcalde 'popular' en el Ayuntamiento toledano, cuando la ciudad de las culturas ha acogido el evento en toda su dimensión por primera vez desde que gobierna el socialista Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha.

Además, tanto los periodistas como los asistentes presentes en el Palacio de Congresos 'El Greco' sabían que el discurso de Page iba a llevar carga de profundidad después de que el día anterior el Congreso de los Diputados, con los votos a favor de su propio partido, aprobase definitivamente la polémica amnistía. No se equivocaban y el presidente anunció que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional, como harán las regiones gobernadas por el PP, si tiene el visto bueno del Consejo Consultivo castellano-manchego.

Esa, sin duda, fue la noticia de la jornada y buena cuenta de ello dieron los medios de comunicación regionales y nacionales. Pero la cita dejó, al menos, una decena de detalles que, pese a que quizá pasaron desapercibidos, fueron muy comentados y están cargados de significado.

1. Sintonía Page-Velázquez

Que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, sean de distintos partidos políticos no es un impedimento para que no solo se respeten, sino que se entiendan y complementen bien. Este jueves quedó claro durante sus respectivos discursos, coincidiendo ambos en la importancia de la soberanía nacional y en la defensa de la Constitución. Page no dudó en aplaudir a Velázquez en varias ocasiones, algo que hizo el regidor toledano de vuelta cuando fue el turno del jefe del Ejecutivo autonómico.

Ambos cuajaron, al igual que el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, sendas intervenciones que dejaron en el ambiente una sensación generalizada de política respetuosa y de altura pese a las discrepancias ideológicas que puedan tener. La potencia discursiva de Page en una cita solemne como la del 31 de mayo era de esperar y no faltó, pero Velázquez demostró que tiene aplomo y capacidad para ser escuchado atentamente por cualquier auditorio y no solo en clave local.

2. La teoría 'Quijote'

Page, durante su intervención, utilizó una cita de 'El Quijote' para enviar un mensaje velado al Gobierno de Pedro Sánchez por su política territorial y de cesiones al independentismo: "La segunda parte (de la novela) acontece en Barcelona, donde (Don Quijote) pierde su última batalla, recupera la cordura y vuelve a su tierra. No es mal mensaje para que algunos volvieran a releer hoy ese capítulo".

Durante el cóctel posterior se extendió una teoría que defendía que el presidente de Castilla-La Mancha lo había hecho como respuesta directa al tuit de felicitación del propio Pedro Sánchez con motivo del Día de la Región, que algunos entendieron como envenenado. "Al bien hacer jamás le falta premio", escribió citando a Cervantes después de alabar la gastronomía, el patrimonio o las gentes castellano-manchegas.

Tierra de gigantes, Castilla-La Mancha mezcla cultura, gastronomía, patrimonio y la cercanía de su gente.



"Al bien hacer jamás le falta premio", escribió Cervantes.



¡Feliz #DíaDeCastillaLaMancha! pic.twitter.com/A9n860LLoT — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 31, 2024

Hubo quien pensó que Sánchez iba con segundas y estaba defendiendo implícitamente todo lo bueno que, a su juicio, aportará la amnistía a la convivencia en España y en Cataluña. Otros, más buenistas, argumentaban que esa cita, realmente, era un piropo a Page por ser el único presidente autonómico socialista con mayoría absoluta.

Lo anterior son especulaciones, pero lo que está confirmado es que Page tenía preparada su cita antes de que Sánchez lanzase el tuit.

3. Las prisas de Page

Al finalizar el acto institucional, que duró más de dos horas y media, los invitados degustaron un pequeño cóctel en el mismo Palacio de Congresos 'El Greco'. Llamó la atención que el presidente Page estuviese por allí unos pocos minutos y se marchase rápidamente. Mucha gente, entre ellos empresarios importantes, se quedaron con ganas de saludarle, hablar unos instantes con él o hacerse una fotografía.

Page no es, ni mucho menos, un político que rehúya del contacto humano y así lo ha demostrado, sin ir más lejos, durante una intensa semana de Corpus durante la que, además de su habitual agenda política, ha participado en varios eventos sociales, ha paseado entre selfis por las engalanadas calles toledanas y ha participado en la procesión.

Quizá simplemente fuese una cuestión de cansancio o de tener que atender otros compromisos privados, pero este viernes dejó a sus invitados con ganas de más.

4. Guiño a Tolón

Desde que Milagros Tolón es delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha y tiene que visitar la región a lo largo y ancho ha reducido notablemente sus compromisos sociales en Toledo, ciudad de la que fue alcaldesa entre 2015 y 2023. Desfiló en el Corpus, como no podía ser de otra manera, pero no estuvo en la fiesta Enclave Corpus organizada el pasado lunes por EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM ni en el evento de otro periódico que tuvo lugar el martes.

Su asistencia al acto institucional del Día de la Región fue celebrada por mucha gente que le tiene cariño y que se alegró del detalle que tuvo Page con ella. El presidente, durante su discurso, hizo un giro para poder saludarla desde el estrado y buscar su complicidad recordando su pasado compartido como exalcaldes de Toledo.

5. Plantón de Isabel Rodríguez

Quien finalmente no estuvo fue la ministra castellano-manchega Isabel Rodríguez, pese a que días antes había confirmado su presencia en el acto, algo que finalmente rectificó a última hora.

Rodríguez si estuvo en el Día de Castilla-La Mancha de 2023, celebrado en Manzanares (Ciudad Real). En este último año las relaciones entre los gobiernos de Page y de Sánchez se han complicado por motivos obvios y quién sabe si han provocado la ausencia de la ministra.

6. La foto de la Policía

La Policía Nacional, con motivo de su bicentenario, recibió una merecida Medalla Conmemorativa que, al ser recogida, provocó una imagen muy comentada entre el público. Tanto los representantes políticos como los dirigentes policiales que representaban al Cuerpo, con el albaceteño Paco Pardo a la cabeza, eran hombres. Un total de 10 varones y ni una sola mujer sobre el escenario. Una fotografía que hace unos años habría pasado desapercibida, pero que en pleno 2024 generó cierto runrún.

La organización trató de solucionarlo invitando al estrado, a posteriori, a varias mujeres policías con mando en las distintas provincias de Castilla-La Mancha, aunque quizá fue peor el remedio que la enfermedad.

7. Impecable Mariló Leal

La presentadora albaceteña Mariló Leal, de CMM, volvió a conducir el acto un año más. Y es una apuesta más que segura. Estuvo de nuevo impecable en su papel, mezclando en dosis perfectas solemnidad y cercanía. Dejando huella sin pretender ser protagonista. Matrícula de honor para ella.

8. Rocío Camacho y un encargo

Entre las personas reconocidas como Hijas Predilectas de Castilla-La Mancha se encontraba la conocida influencer Rocío Camacho, una joven natural de Calzada de Calatrava (Ciudad Real) que acumula casi un millón de seguidores en Instagram.

Pensando en ellos, Rocío no dudó en hacerle un encargo a otro de los homenajeados que estaba sentado junto a ella, el bombero conquense y alpinista Pedro Cifuentes Rubio. Cuando iba a recibir su placa, la ciudadrealeña le pasó el teléfono móvil al compañero para que lo grabase todo desde un lugar privilegiado. Seguro que pronto vemos el vídeo publicado en las redes.

9. El gesto de 'El Pirata'

Genio y figura hasta la sepultura. El veterano locutor de radio de Talavera de la Reina (Toledo) Juan Pablo Ordúñez de la Fuente 'El Pirata' fue reconocido por su "aportación a la divulgación de la música rock y heavy en nuestro país tras más de cuatro décadas en los medios de comunicación". Una distinción institucional que no le hizo perder su esencia.

'El Pirata' acudió con zapatillas, vaqueros y una original camiseta negra en la que aparecía un Don Quijote tocando la guitarra eléctrica. Cuando le enfocaban las cámaras de la televisión autonómica y cuando recibió su distinción de manos de Page, el locutor no dudó en hacer el típico gesto rockero con la mano. Unos 'cuernos' que aportaron el toque rebelde e indisciplinado a la ceremonia.

10. Un mago y una cantante

La gala, pese a su duración de más de dos horas y media, no se hizo pesada. Y fue en buena medida gracias a las actuaciones que fueron intercalándose entre la entrega de reconocimientos y los discursos. El mago de Guadalajara Adrián Vega no solo fue designado hijo predilecto de la región, sino que dejó a todos con la boca abierta llevando a cabo unos sorprendentes trucos en directo con la colaboración de Page. El nivel fue muy, muy alto.

Al igual que el de Nia Zalén, una joven cantante de Corral de Almaguer (Toledo) que deslumbró con su sensibilidad y una voz de esas que te arropan. Interpretó únicamente dos temas, pero podría haber estado dos días seguidos sobre el escenario y al acabar el público le habría pedido otra. No le pierdan la pista.