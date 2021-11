Andan tan sobrados en el PSOE de Emiliano García-Page que en el último Congreso Regional se han permitido el lujo de crear una Secretaría de Apoyo a los Grupos de Oposición, que uno entiende, a tenor de su sentido literal, tendrá como principal objetivo echar una mano al PP y compañía para que estén a la altura de lo que Emiliano espera de ellos. La nueva secretaria, integrada en esa Comisión Ejecutiva Regional, con más miembros que el Politburó de Breznev, será Rosario Herrera Gómez y uno se la imagina poniendo toda la carne en el asador para que sus adversarios tengan todo el apoyo que pidan con el fin de cumplir su labor de oposición, que no es otra que la de controlar y buscarle las cosquillas a ellos mismos. Una sobrada, vamos.

Y es que, aunque uno sospecha, conociendo la poca afición que en el PSOE tienen en echar una mano a los grupos de oposición, que en realidad doña Rosario aplicará su apoyo a aquellos grupos del propio PSOE que estén en situación de oposición en algún municipio y que me he dejado llevar por la ilusión de que en Castilla-La Mancha se reconociera el estatus de Muy Leal Oposición al gobierno de Su Majestad a la manera británica; lo cual, casi siempre denota, además de una seguridad sin resquicio en las propias posibilidades, una generosidad y un “fayr play” que se echaba en falta por estos lares. Pero ya digo, que a lo peor me he dejado llevar por el sentido literal de la nueva secretaría y todo es al revés de cómo lo interpreto. Con Page, como con los gallegos que te contestan preguntando y bajan escaleras mientras las suben, nunca se sabe.

Y es que, a Page se le ve relajado, con ganas de cháchara y simpático como nunca, después de un congreso que no ha dejado de ser un puro trámite y que el amigo Javier Ruiz nos contó el otro día a los que afortunadamente no tenemos la obligación de asistir. Que ya se sabe que no hay nada más aburrido que un Congreso con un Page, un Bono o un Drimitov cualquiera por medio, y por eso no hay otra que inventarse puestos y cargos para darle un poco de vidilla a cuanta más gente mejor.

El miércoles, en el acto de presentación de la alianza entre este Digital Castilla-La Mancha y a pesar de tener unos rivales en el estrado como Esther Esteban o Pedro Jota Ramírez, el de toda la vida, uno sólo se echó unas risas cuando Emiliano se puso a largar de periodismo y política o nos recordó cómo Pepe Bono era el presidente, el consejero portavoz y el niño en el bautizo y…

Y ya digo, va tan sobrado que se permite el lujo de vacilar con la oposición, con el de la moto y con todos nosotros.

Sigue los temas que te interesan