Sin ninguna duda, este monumental trabajo sobre Miguel de Cervantes es uno de los libros que el mundo académico tendrá entre los imprescindibles, porque no en vano no deja un solo aspecto que tocar sobre la vida y la obra del inmortal autor del Quijote. Otra cosa es que el gran público pueda acoger este libro como una obra con la que pasar el verano. El Cervantes de Santiago Muñoz Machado no faltará a partir de ahora en ninguna biblioteca universitaria y será una referencia de consulta para todos aquellos cervantistas, cervantianos y cervantólogos, que no encuentran nunca saciada su sed de conocimiento sobre el escritor de Alcalá.

Es muy difícil poner un solo pero a un libro que, sin duda, cumple el objetivo de presentar el inacabable panorama de todo lo que se sabe sobre Miguel de Cervantes y sobre los millones de estudios de todo tipo que El Quijote desencadenó, prácticamente desde su primera edición y que a veces se le escapa a uno de su horizonte de conocimiento y de curiosidad. Si hay algún pero, es la imposibilidad, para un lector como es uno, de leer de corrido este libro, aunque estoy seguro que siempre puede ser uno de esos libros auxiliares de los que echar mano de vez en cuando.

Santiago Muñoz Machado es el actual presidente de la Real Academia de la Lengua Española y simplemente con esa presentación es garantía suficiente para comprender que la calidad el rigor académico y científico se dan por garantizadas. Otra cosa bien distinta es que también sea garantía de amenidad y asequible a cualquier lector. Esto no es una biografía de Cervantes al estilo por ejemplo de las de Trapiello. No, esto es otra cosa y la mejor prueba está si se empiezan a leer las más de mil páginas del libro por el final y se revisan los índices, notas y bibliografía sobre los que se sustenta.

Se llevará también una decepción quien se adentre en su lectura a la espera de algún hallazgo decisivo y sensacional sobre Miguel de Cervantes y mucho menos sobre su obra. Uno no encuentra nada nuevo, aunque a lo mejor es que esa tampoco haya sido la pretensión del autor. Luego, cuando en la presentación del libro se dicen cosas como “Este libro convoca y cruza, de un modo realmente enriquecedor y novedoso, la biografía, la crítica literaria, el contexto histórico y el análisis de los conjuntos temáticos que más atrajeron a Cervantes, que expone con una meticulosidad y una erudición implacables,” uno no tiene otra que darle la razón al presentador aunque piense que este no sería el primer libro que escogería nunca para que un amigo conociera y se divirtiera con Cervantes. Un buen ladrillo que tendrá, como de hecho lo está teniendo en los círculos, científicos, académicos y todo eso. Que todos perdonen mi desapego.

Santiago Muñoz Machado. Cervantes. Editorial Crítics, 2022. 1.040 páginas. 34,90€, eBook, 11,99.