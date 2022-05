Sergio del Molino y la España vacía

Seguro que hubo muchos escritores anteriores a Sergio del Molino que hablaron de la España vacía, pero Sergio del Molino (Madrid, 1979) tuvo en 2016 el mérito de conseguir con este libro traerlo a la actualidad y que el concepto y el problema se incorporaran al debate público. No hay hoy en España un solo partido político que no proponga alguna solución. El reto demográfico se convirtió de pronto en algo de lo que todo el mundo hablaba, y las soluciones, ¿cómo no? brotaron como las acacias en primavera. Ahora se publica una nueva edición con un nuevo prólogo del autor y la eliminación de ese subtítulo que decía, “Viaje por un país que nunca fue” en la editorial Alfaguara.

Está claro que el verdadero cambio, madre de todos los posteriores, se produjo en España en el año 1959 cuando el Plan de Estabilización abrió la vía para una España que pasó en unos pocos años de ser un país eminentemente agrario y rural a la España industrial, terciarizada y urbana que es hoy: “El gran trauma” que titula el autor para marcar y explicar lo que entonces éramos y dejamos de ser.

Por eso, en buena parte, el viaje a través del tiempo y de la geografía que el autor hace en este libro, es un viaje en el que la nostalgia se impone sobre las posibles soluciones que después de él vinieron. Llenar la España vacía, volver a dar vida a lo que alguna vez la tuvo, es un intento que a uno se le antoja como una quimera. Otra cosa es que todos sepamos y reflexionemos de dónde vinimos y el precio que unas generaciones de españoles de la España rural tuvieron que pagar por ello. Ahí está el verdadero valor de este ensayo, y como dice el autor sin pretensiones, científicas de dar soluciones: “Como tampoco pretende sustituir ni enmendar la plana al trabajo académico y especializado de geógrafos, antropólogos, sociólogos e historiadores. Mi trabajo es literario, y la mirada que lanzo a la España vacía es la propia del escritor que la ha pisado, la ha conocido, la ha vivido, la ha amado y la ha leído. Propongo un viaje a través del tiempo y del espacio de un país insólito que está dentro de otro país... Escribo desde la ignorancia feliz del diletante. Hay especulación, hay poesía y hay libertad en estas páginas que forman parte de mi obra y mi proyecto literario, del que la reflexión sobre mi país es una parte cada vez más clara. Invito al lector a relajarse y a leer las páginas que siguen con la misma libertad con que fueron escritas…”

Y desde luego hay que decir que si uno sigue esas recomendaciones la lectura de esta España vacía no será nunca en vano. Otra cosa es que alguien pretenda ignorarlo y volverse a lanzadas contra la historia.

____________________

Sergio del Molino. La España vacía. Editorial Alfaguara, 2022. Nueva edición y prólogo. 304 páginas. 20€.

