Karl Schlögel

Karl Schlögel (Allgäu, Alemania, 1948) ha sido profesor de Historia de Europa del Este hasta su jubilación en la Universidad de Constanza y en la Universidad Europea de Viadrina (Frankfurt del Oder) y autor de numerosas obras sobre la URSS y el mundo comunista de Europa Oriental. Su obra más conocida y principal Terror y Utopia. Moscú en 1937 (Ed, Acantilado,2014) recibió el Premio de Leipzig para el entendimiento Europeo dos años antes y el Premio Historischen Kollegs en 2016. En ese libro hace una reconstrucción exhaustiva de un época en la que se vivió de forma extrema la utopia de la construcción del socialismo materializada gráficamente en el desarrollo del Moscú que ha llegado a nosotros, a la par que se producía la gran purga que acabaría con la muerte de un millón de personas, la mayoría de ellos fervientes creyentes de esa ideología.

En 2014 emprendió el proyecto de Arqueología del comunismo. Cómo formarse de una idea de Rusia en el siglo XX bajo los auspicios de la Fundación Carl Friedrich von Siemens que publicaría tres años después con el título actual. Los dos títulos resumen bien la pretensión de la obra, que no es otra que reconstruir y analizar de una manera rigurosa a la manera del método arqueológico lo que fue el mundo que surgiría en Rusia a partir de 1917.

Como dice en la introducción, “lo que se presenta como “arqueológia de un mundo perdido” no es una nueva historia de la Unión Soviética, sino el intento de presentar de nuevo la historia de este país de un modo distinto… La Unión Soviética no fue únicamente un sistema político con fecha de inicio y de fin, sino un modo de vida con su propio desarrollo, su madurez, su decadencia y su disolución. Sus prácticas y rutinas marcaron a varias generaciones de habitantes del país… Para traer una época pasada al presente, aquí no solo se tienen en cuenta los documentos escritos, los certificados o los expedientes, sino –en principio- todas las representaciones o concreciones de la actividad humana… El mundo se observa y puede leerse a través de la historia de los objetos, analizando los símbolos y las formas de relacionarse, los lugares y las costumbres... …los edificios colosales del comunismo y las figuritas de porcelana de los años treinta, la voz del locutor de Radio Moscú, el Desfile de los Atletas, el parque Gorki y los campos de Kolimá, la construcción del mausoleo y las playas de la Riviera roja...”.

En total son alrededor de sesenta estudios agrupados en una veintena de bloques por los que aparecen las grandes construcciones, los aromas y perfumes creados a la manera del Chanel soviético, las medallas y condecoraciones, la Gran enciclopedia soviética, los pianos, las colonias de reposo, las casas comunales… la vida cotidiana en suma, y el mundo de valores soviéticos desmenuzados hasta los mínimos detalles y que sumerge al lector en lo que pretendió ser un mundo nuevo que luego se esfumaría.

Sin duda un complemento histórico imprescindible para conocer lo que fue aquel mundo y la vida cotidiana de millones de personas durante siete décadas del siglo XX.

Karl Schlögel. El siglo soviético. Arqueología de un mundo perdido. Traducción de Paula Aiguiriano Aizpurua. Ed. Galaxia Gutemberg, 2021. 928 páginas. 45€.

Sigue los temas que te interesan