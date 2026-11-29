El apartado de la provincia de Ciudad Real en el espacio habilitado para el voto CERA en la Embajada de España en Washington, Estados Unidos. Rafael Yuste

En Libertad sin ira, el himno fundacional de la democracia española, los componentes de Jarcha criticaron a quienes durante la Transición eran «los viejos» por pensar que el país no había superado las heridas de la guerra. El mítico grupo musical reprochaba entonces a sus mayores poca confianza en el sistema democrático incipiente.

Aquella canción retumbó en todo el país, también por Castilla-La Mancha. Lo cierto es que la región de la década constituyente se parece muy poco a la de, cogemos aire, ya casi 2027. Desde el inicio de la democracia, la comunidad ha visto cómo se desplegaba una red pública de más de 1.300 puntos de atención primaria o cómo se multiplicaban por cuatro sus institutos. No fue mérito de quien gobernó, sino de los ciudadanos que le dieron la opción de hacerlo.

Entre otros logros, nació una universidad propia que acumula más de 150.000 graduados y cuya existencia cambió el porvenir de miles de familias. Basta una conversación con cualquiera que supere cierta edad para saber que hasta el suelo de las calles es diferente. Poco sentido tiene entonces cuestionar a estas alturas si el cambio democrático fue una decisión acertada. Pero sucede.

Aquellos mayores a los que aludía Jarcha ya no existen. En todo caso, su generación ha ocupado el lugar. Urge, por tanto, una nueva horda de demócratas en esta tierra. Una que se arme con motivos para seguir confiando en un sistema que este domingo se vuelve a revalidar.

Estados Unidos, desde donde se escribe este texto, fuerza a sus ciudadanos a solicitar el voto para poder ejercerlo. Es un sistema complejo, donde se eligen hasta miembros del poder judicial, forenses o el sheriff. Los partidos ofrecen guías de voto para que la ciudadanía no se pierda y elija, en cada uno de los muchos casos, al candidato de su ideología.

Nada que ver con el sistema español, que aun así para muchos está lleno de inconvenientes. Aunque se desconoce el número final, hasta 2.140 castellanomanchegos residentes en EE. UU. podrían ejercer su derecho en estas elecciones generales. Más de 42.000 si sumamos a todo el voto castellanomanchego del exterior. Los métodos han mejorado con los años, pero aún hay muchos que no reciben su documentación electoral, viven muy lejos del consulado o tienen imposible cumplir con los plazos.

Háganlo, aunque sea por ellos que no han podido. Voten a izquierda, derecha, mediocentro, delantero o defensa. Quéjense votando en blanco o nulo. Metan una loncha de chorizo si les nace. Hagan lo que quieran. Hagan algo. Le complicarán la vida al pobre presidente de mesa, pero al menos constarán que siguen ahí: que el país y la región que se construya van con ustedes. Si además llenan la urna en representación de aquellos a quienes la distancia se lo ha impedido, muchos se lo agradeceremos.