Se cumplen cuarenta años de la declaración de Toledo como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, la ciudad ya poseía ese título desde hacía siglos, sin necesidad de que nadie tuviese que otorgárselo.

Levantada por hombres y mujeres de generaciones sucesivas, Toledo fue configurando su ser y su existir a lo largo de la historia.

Ha visto nacer y morir civilizaciones, sistemas, regímenes y religiones. Aquí se hablaron diversas lenguas y se rezó a Dios desde distintas creencias. Convivieron gentes de toda condición, pero también hubo luchas, guerras y conflictos. Hubo pasión y muerte.

Por sus calles, plazas y palacios pasaron reyes, arzobispos, señores, mercaderes, poetas, literatos, pintores, escultores y arquitectos, así como gentes del común, pícaros y truhanes.

Hoy, sin embargo, la ciudad atraviesa horas tristes: ha perdido el río que la vio nacer y le dio vida, y con él parte de la belleza que da sentido a una urbe, la que nace del vivir, deambular, convivir, enamorarse, perderse en la soledad de sus calles o soñar.

La nueva ciudad, que se expande más allá de sus murallas, se aleja del casco antiguo, cada día asaltado por hordas de turistas. Una especie de "invasor" que llega, toma la ciudad y se marcha; visitantes de paso que la suspiran, pero no la gozan.

Toledo sigue viva, pero se va apagando poco a poco. Desaparece bajo la niebla del invierno, una niebla que no se disipa cuando se mira al futuro y que solo deja sombras.

La ciudad de la historia, la cultura, el encuentro y el desencuentro, el poder y el olvido se transforma y pierde la vida natural que deberían darle su pueblo, sus gentes, los ciudadanos que la habitan.

Toledo es mucho más que un parque temático o un negocio, más que un lugar al que llegar y del que marcharse. Es una ciudad para el recuerdo, sí, pero también una ciudad que merece ser vivida, gozada y «reconstruida» en su existir; que merece seguir soñando con el futuro y la primavera que se merece.