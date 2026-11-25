Artículo del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

La inteligencia artificial está transformando nuestra sociedad a una velocidad extraordinaria. Está cambiando nuestra forma de comunicarnos, de trabajar, de aprender y de relacionarnos. Como ha ocurrido con cada gran avance tecnológico a lo largo de la historia, sus posibilidades son enormes. Pero también lo son los riesgos cuando se utiliza sin responsabilidad, sin ética y sin respeto a los derechos de las personas.

Porque la tecnología no nace con valores propios. Somos las personas quienes la diseñamos, la desarrollamos, la utilizamos y, en definitiva, la educamos. Y esta reflexión es especialmente importante cuando hablamos de igualdad y de violencia contra las mujeres.

La inteligencia artificial no crea la desigualdad, pero sí puede reproducirla y amplificarla. Puede convertirse -y ya está pasando- en una herramienta para perpetuar estereotipos, cosificar a las mujeres, fabricar imágenes íntimas falsas, suplantar identidades, amenazar o extorsionar. Son nuevas formas de ejercer la misma violencia estructural, porque cambia el instrumento, pero no cambia la intención ni, mucho menos, el daño que provoca.

Por eso, este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde Castilla-La Mancha lanzamos un mensaje tan claro como necesario: ‘La violencia contra las mujeres no es artificial, es real’. Porque una imagen puede ser falsa, pero la humillación, el miedo, la angustia y las consecuencias sobre la vida de una mujer son absolutamente reales. Ninguna pantalla puede convertir una agresión en una broma, ni ninguna innovación tecnológica puede servir de excusa para justificarla.

Tenemos, por tanto, una responsabilidad colectiva. Especialmente con las generaciones más jóvenes, que están creciendo en un mundo donde lo digital forma parte inseparable de sus vidas. Debemos enseñarles a utilizar la tecnología con pensamiento crítico, a identificar la violencia y a construir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo. Educar en igualdad también es educar para convivir en el entorno digital. Y debemos hacerlo desde las familias, las aulas, las instituciones y las propias empresas tecnológicas.

En Castilla-La Mancha trabajamos para que la tecnología sea parte de la solución y nunca una herramienta para ejercer violencia. Lo hacemos desde la prevención, la sensibilización y, sobre todo, desde la atención y la protección a las víctimas, gracias a un importante número de recursos públicos y de profesionales comprometidos, con el compromiso de que ninguna mujer tenga que afrontar sola la violencia.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar, prevenir y combatir la violencia, pero para ello debemos enseñarle los valores que queremos que represente. El futuro tecnológico que estamos construyendo debe ser también un futuro más justo, más libre y más igualitario.

Porque el progreso no consiste solamente en crear máquinas más inteligentes, sino en construir una sociedad más humana. Y en esa tarea no podemos dar ni un solo paso atrás.

Emiliano García-Page es presidente de Castilla-La Mancha