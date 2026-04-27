Hay episodios políticos que, más allá de su dimensión interna, trascienden porque afectan directamente a algo mucho más profundo que una simple contienda orgánica: la credibilidad. Lo ocurrido en torno a las supuestas irregularidades en el proceso de votación del congreso del PSOE en el que Pedro Sánchez consolidó su liderazgo vuelve a abrir un debate incómodo, pero necesario.

No se trata únicamente de una cuestión interna de partido. Cuando surgen dudas, versiones cruzadas o denuncias sobre la limpieza de un proceso en el que se elige al máximo dirigente de una de las principales fuerzas políticas del país, el problema deja de ser doméstico para convertirse en institucional porque la democracia empieza, precisamente, en la pulcritud de los procedimientos.

Lo verdaderamente grave no es solo la existencia de esas sombras, que deberán aclararse con total transparencia, sino el impacto que generan en la percepción pública. La política española ya arrastra una erosión evidente de confianza, y cada episodio de este tipo alimenta la sensación de que todo vale, de que los resortes internos pueden ser moldeados según intereses, afinidades o estrategias de poder.

Es ahí donde el debate se vuelve más incómodo porque cuando las dudas no proceden de la oposición, sino de sectores internos, compañeros o antiguos aliados, el problema adquiere otra dimensión. No hablamos solo de rivalidad política, sino de la fractura de la confianza dentro de la propia organización.

Resulta inevitable que este tipo de controversias proyecten una imagen peligrosa, la de que el fin, ganar, mantenerse, consolidar el liderazgo, puede justificar cualquier medio. Esa percepción, aunque no siempre se corresponda con la realidad probada, tiene efectos políticos devastadores.

Por eso, más allá de las explicaciones que se hayan dado o se den en el futuro, lo exigible en estos casos es transparencia total, revisión de garantías y una rendición de cuentas sin matices. Porque en democracia no basta con serlo; también hay que parecerlo.

Cuando las urnas internas se convierten en objeto de sospecha, el daño no se limita a un partido: se extiende al conjunto del sistema político y ese es un lujo que, sencillamente, no nos podemos permitir.