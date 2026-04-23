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Opinión NOS HAN CONTADO

Page hace dos recomendaciones (con mucha intención) en el Día del Libro como "refugio" a un mundo de "mensajes simplistas"

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El 23 de abril, día de San Jorge, se celebra el Día del Libro. Una jornada en la que la lectura es protagonista, los autores firman sus obras en las ferias que se montan a lo largo y ancho del país, y muchos se animan a lanzar sus recomendaciones.

Una de estas personas ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha publicado un mensaje en la red social X y ha invitado a disfrutar de la lectura con dos títulos que tienen mucho significado en estos tiempos.

El dirigente autonómico ha recordado que se trata de libros que han sido escritos por "dos personalidades que son símbolo de lucha por los derechos humanos y la democracia".

En la imagen que acompaña el tuit, se puede ver a Page leyendo 'La audacia de la Esperanza', escrito por el expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Barack Obama.

A su lado, en el banco en el que está sentado, también aparece la segunda recomendación: 'Ciudad victoria' de Salman Rushdie, escritor y ensayista de origen indio amenazado de muerte por el régimen de los ayatolás de Irán por las críticas que encierran sus obras y que fue víctima de un brutal ataque en 2022 que le dejó graves secuelas.

Sin duda, recomendaciones con mucha intención en pleno conflicto abierto por los ataques militares de la administración Trump a las principales figuras del régimen iraní.

"En un mundo de eslóganes, exabruptos y mensajes simplistas, la lectura es un refugio. Leemos para aprender que pensar no es aceptar ideas sin cuestionarlas y que conversar no consiste en derrotar al otro", ha terminado reivindicando Page en su tuit.

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