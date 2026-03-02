Esta semana se celebra el 8M y este año viene con un giro de guion, porque el Ayuntamiento de Toledo ha decidido donar la recaudación de su tradicional carrera solidaria a una asociación que fomenta la cultura del conocimiento, promueve el pensamiento crítico, atiende a la diversidad y defiende la igualdad efectiva en todos los ámbitos, muy especialmente en el científico.

Se llama Ciencia a la Carta y la fundamos hace ya nueve años, empeñados en sacar la ciencia de los laboratorios y en comunicarla más allá de los foros académicos. Queríamos generar cultura científica de proximidad, encontrarnos con la gente. El apoyo municipal que llega ahora refuerza la conexión entre ciencia y ciudadanía: participar en la carrera del 7 de marzo es contribuir a que sigamos llevando nuestras propuestas allá donde la curiosidad espera una oportunidad.

Ciencia a la Carta es una asociación cultural independiente y sin ánimo de lucro integrada por más de treinta científicos y científicas de varias universidades y de organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), más la periodista que cada dos semanas defiende desde estas páginas la tercera cultura.

Porque no somos de ciencias ni de letras, somos de método y enfoque, de proporcionar herramientas para entender la vida y hacerla más fácil y barata. Tener cultura científica evita caer en tontunas que atentan contra nuestros depauperados bolsillos. Pensar críticamente nos protege de magufadas que pueden amenazar el bien más preciado: nuestra salud. A esto, de forma rigurosa y entretenida, se dedica el personal de Ciencia a la Carta, que visita centros culturales, locales de ocio, calles, plazas y cualquier otro lugar a demanda para acercar la ciencia a públicos de toda edad y condición, con el respaldo que brindan los saberes, la capacidad para comunicar y una gran generosidad.

En el amplio catálogo de actividades gratuitas que pueden solicitarse en línea, Ciencia a la Carta ha cuidado especialmente todas aquellas que promueven la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, que apuestan por eliminar la brecha de género en ciencia y tecnología y que animan a las niñas, y por supuesto a los niños, a ser todo aquello que quieran ser. Porque nuestro discurso evidencia que son igualmente capaces y para ello les ofrecemos referentes inmediatos, científicas cercanas que puedan ser su espejo.

Quedan cinco días para la carrera. Cinco días para animarse a participar y avanzar en el camino hacia una sociedad más consciente y participativa. El 7 de marzo no se medirán marcas ni tiempos. Se medirá el compromiso de Toledo con la difusión del conocimiento, el pensamiento informado y la igualdad de oportunidades.

Lleven con orgullo su dorsal. Nosotros estaremos allí para darles las gracias.