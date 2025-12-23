¿Qué pueblo de Toledo celebrará la llegada de los supermercados Lidl y Consum en 2026?

El alcalde de Fuensalida, José Jaime Alonso, ha anunciado una buena noticia para el próximo año: las cadenas de supermercados Lidl y Consum se instalarán en la localidad a lo largo de 2026.

Esta expansión comercial no solo diversificará las opciones de compra para los vecinos, ha destacado el regidor, sino que funcionará como un motor clave para la creación de empleo directo e indirecto, consolidando a Fuensalida como un entorno de confianza para la inversión empresarial.

En el ámbito de las infraestructuras, Alonso ha detallado que el Ayuntamiento destinará más de 700.000 euros al Plan de Reurbanización de Barrios durante el ejercicio 2026. Esta inversión permitirá acometer obras esenciales como la sustitución de las antiguas tuberías de fibrocemento, la renovación de aceras y el asfaltado de numerosas calles, ha señalado.

Además, el Gobierno municipal ya prepara los trámites para iniciar el próximo año la creación de una nueva zona verde y un espacio escénico cubierto, proyectos diseñados para ampliar la oferta cultural y de ocio del municipio.

Al hacer balance de la gestión reciente, el alcalde ha calificado el 2025 como el año de la consolidación del cambio. Durante este periodo se han materializado hitos como la apertura del nuevo centro joven y la construcción del espacio multifuncional ‘Puerta de las Erillas’, que se han sumado a un refuerzo integral del servicio de limpieza.

La optimización de la gestión municipal se ha visto además potenciada por la adquisición de una nueva nave para la Concejalía de Servicios Generales, centralizando los recursos técnicos para ofrecer una mejor atención ciudadana.

Finalmente, José Jaime Alonso ha subrayado que 2026 será un año decisivo para el bienestar de los fuensalidanos. Según el regidor, todos estos proyectos forman parte de una estrategia a largo plazo para construir una ciudad más moderna y con mejores servicios, siempre bajo la premisa de trabajar de la mano con los vecinos para asegurar un futuro próspero para la localidad.