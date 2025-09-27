Castilla-La Mancha, una tierra en la que parar

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Comprobar Lotería Nacional sábado
Sueldazo de la ONCE, hoy
Primitiva, hoy
Mapa de noticias
Junts acusa a Moreno
Cerrojo de Sánchez
La guerra de los cielos
Podemos y Junts modo electoral
Joven española en Suiza
Guardias médico de urgencias
Sueldo médico especialista
Dentista español en Islandia
Incapacidad permanente
Agricultora vinícola
Empresario en Andorra
Economista sobre la vivienda
Escasez de trabajadores en el campo
Joven en Dubái
Jubilado inconforme con su pensión
Revisor de coches
Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario
Alessandro Lequio dieta adelgazar
Lolita Flores cómo mantiene su figura
Santiago Segura dieta perder kilos
Farmacéutica española Noruega sueldo
Abogada pensión
Jubilado suizo en España
Aparcamiento en la calle
Jubilado pensión
Albañil en Noruega
Abogado nóminas
Economista vivienda
Alfonso Cobo empresario
Abogado herencias
Zara Home mueble
Zara chaqueta
Comprobar Cuponazo ONCE
Estatuto de los Trabajadores
Fran Alapont, trabajador de la construcción
Experto en desarrollo personal
Pedri alimentación ayuno
Carmen Lomana cómo mantiene su figura
Mansión más cara de Castilla-La Mancha
Quejas de una albañila
Joven española cuenta cómo vive en Bali
Nombre hija Edurne deriva Imperio Inca
Examen oposiciones conserje Galicia polémica
Jubilada frente a su okupa
La casa prefabricada y rústica arrasa en España
Simbólico nombre hijo Macarena Gómez
Vivir de alquiler o comprar vivienda
Médica española Suiza joven sueldo
Arquitecta española en Finlandia
Mercadillo medieval
Bernat
Empresaria denuncia paguitas ninis
José Andrés
Vivienda en herencia
Camp Nou
Chef español en Austria
Empresario español en Tailandia
Ayuda al alquiler
Otra burbuja inmobiliaria
José Andrés
Cultura del esfuerzo
Carlos García, abogado
Asesor fiscal sobre Hacienda
Curioso nombre hija Andrés Iniesta
Un joven español que vive en Australia
Cuenta restaurante Michelin
Asesor Inmobiliario sobre los locales
José Coronado cómo consigue estar joven
La dura realidad de ser camionero
Abogada sobre visitas médico en horario laboral
Enfermera española Suiza sueldo
Costo de la maternidad
Marisa, médica residente
Carmen Truyols, anestesista
Aramendi perder kilos dieta
Cumbre contra el 'Extremismo' en Madrid
Jubilado con 43 años cotizados
Enfermera en Noruega
Arquitecto viviendas prefabricadas
Ginecóloga en Dubái
Albañil en Suiza
Pincho de tortilla Zaragoza
Albañil español en Países Bajos
Martín Berasategui, chef
Ferran Adrià, chef español
Joven español en Suiza
Abogada sobre los descansos obligatorios
Español en Vietnam
Cambios en la jubilación
Chaqueta entretiempo Zara
Oposiciones fáciles
Arquitecto español en China
Emprendedor español en Dubai
Sueldo albañiles
Economista advierte ahorro necesario para hipoteca
Consultor financiero sobre el ahorro
Experto recomienda accionistas Sabadell
Penélope Cruz desayuno
Propietaria Barcelona
Albañil falta de obreros
Mujeres camioneras
Jubilada
La pensión de Carmen Lomana
Eduardo Bolinches
Jubilada con 800 euros de pensión
Inquilino sobre buscar vivienda
Pensión de viudedad
Jubilada pensión
Empresario chino
Crisis de la vivienda
Faltan carpinteros
Joven en Estados Unidos
Universitaria
Conductora de taxi
Dueña de una mercería
Trámites para la jubilación
Marta Ortega nombre hija significado
Pensión escasa de una jubilada
Jubilado en Tailandia
Trabajador
Pareja de españoles en Australia
Descansos en la jornada laboral
Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha. Foto: JCCM.

Opinión

Castilla-La Mancha, una tierra en la que parar

Artículo de opinión de la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, con motivo del Día Mundial del Turismo.

Publicada

El turismo es uno de los grandes motores de la economía de Castilla-La Mancha. Hoy, como cada 27 de septiembre en los últimos 45 años, celebramos el Día Mundial de un sector que está consolidando a nuestra Comunidad Autónoma como uno de los grandes referentes en el mapa turístico nacional e internacional, por la enorme diversidad que ofrece nuestra tierra a todo aquel que nos visita: desde nuestra riqueza patrimonial y natural hasta nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros pueblos, pasando, por supuesto, por nuestra gastronomía y nuestra artesanía como dos grandes elementos diferenciales de nuestra oferta turística.

En la última década, y de la mano del sector, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, y bajo el liderazgo de nuestro presidente, Emiliano García-Page, hemos hecho frente a muchos de los desafíos que ha tenido que abordar el turismo. Algunos de ellos sobrevenidos, como la pasada crisis sanitaria, y otros que han estado siempre en el horizonte de una actividad que debe seguir encajando en una definición plena de sostenibilidad. La actividad turística, en nuestra región, no se puede concebir de otra manera: debe ser sostenible con el entorno, respetando los recursos naturales y patrimoniales de nuestro territorio; pero debe ser sostenible también con el día a día de nuestra gente, con nuestros pueblos.

Atrás han quedado los tiempos en los que la planificación turística se reducía a una fotografía en las grandes ferias y un titular grandilocuente. Estamos en pleno desarrollo y ejecución del tercer Plan Estratégico de Turismo de Castilla-La Mancha, y podemos decir con orgullo que el camino que estamos recorriendo no lo estamos haciendo en solitario, ni de espaldas a la realidad de una actividad económica que aglutina muy diversos perfiles y que tiene la obligación de conjugar múltiples realidades. Todas ellas han tenido cabida en las grandes estrategias de desarrollo turístico que hemos ejecutado y que estamos llevando a cabo, y todas ellas tendrán también reflejo en la nueva Ley de Turismo, que vamos a empezar a tramitar de manera conjunta con el sector y que tiene como principal desafío actualizar una normativa cuya vigencia cuenta ya con tres décadas en Castilla-La Mancha, y que debe adaptarse a la nueva realidad de nuestra actividad turística.

Siempre habrá quien vea en las grandes cifras que está atravesando el sector turístico en la región un problema para imponer de nuevo su modelo, o su ausencia de modelo, y quien ponga mucho más empeño en escarbar en la estadística para buscar una curva descendente con la que querer poner en cuestión una realidad tozuda, porque los números no mienten. Como sucedió en 2023 y en 2024, el año 2025 está consolidando las mejores cifras del sector turístico en toda la historia de la región, con un fuerte liderazgo en el dinamismo del turismo rural y creciendo en las cifras de turismo hotelero por encima de otros destinos recurrentes de sol y playa, incluso en el mes de agosto.

Lejos de caer en el conformismo, el buen momento del sector turístico en la región nos llena de energía para seguir abordando esos desafíos que tenemos sobre la mesa, y para los que queremos dotarnos de la principal herramienta de la que podemos disponer: una nueva normativa, moderna e integral, fruto de nuevo del consenso con el crisol de miradas que compone el sector, con la que poder hacer frente a los retos del presente y del mañana. Una nueva Ley de Turismo que contribuya a reforzar la máxima con la que abrimos la ventana de nuestra tierra al resto del mundo: que Castilla-La Mancha es una tierra en la que parar.

Más en Opinión