Opinión CRÓNICAS DE BABILONIA

Para una de Almodóvar

Publicada

Leo en este digital que el canónigo de la catedral de Toledo ha sido detenido en Torremolinos por posesión de 'cocaína rosa'. Leer para creer. Al parecer, el susodicho -que también es director del instituto teológico San Ildefonso- fue pillado in fraganti en un control rutinario de carretera, cuando se iba de fiesta con otros tres hombres cargadito de papelinas. La noticia habla de una cantidad "muy por encima" de lo que la ley permite para 'consumo propio'. Lo que viene siendo una fiesta como Dios manda.

Más allá de los reproches morales que se le puedan hacer al canónigo por el poco edificante ejemplo que da, y de lo que la Justicia humana tenga que decir al respecto, esta noticia me parece fascinante, una más que digna historia para formar parte del universo Almodóvar. Ya me imagino la escena inicial de la película: un coche cargado de droga, en plena Autovía de los Viñedos y bajo un sol de justicia, perseguido por la Guardia Civil y conducido por un cura, todo ello al son taladrante de la música tecno. O mejor aún, al ritmo de C. Tangana y su 'Ateo', esa canción cuyo videoclip se perreo hace unos años en la Catedral de Toledo. Puro realismo mágico manchego.

Y ya que me pongo a dar ideas al maestro de Calzada de Calatrava, le recomiendo también que le dé un repaso a la parrilla de la tele autonómica. Y es que, esto de hacer un reality buscando a la oveja más bonita de Castilla-La Mancha puede dar mucho juego.

No habría ni que buscarle un título alternativo a este -llamémosle peculiar- concurso de belleza. El nombre elegido -'Bonica del tó'- es pura fantasía. Veo a Penélope Cruz, en modo Raimunda 2.0, presentando una versión de este programa. Ya se hizo antes, cuando una joven Carmen Maura, anunciaba un detergente para lavar la ropa de su hijo, "el famoso asesino de Cuatro Caminos" en 'Mujeres al borde de un ataque de nervios'. Repito, pura fantasía.

Puedo seguir con mil historias más -¿Se acuerdan de ese cura de Noez que vendía su cuerpo por internet?-, pero no hay que abusar. Solo una cosa, si esta columna sirve de inspiración para algo, me conformo con un par de entradas para el preestreno. Se verá.

