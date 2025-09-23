La noticia saltaba el miércoles de la semana pasada, aunque desde hace meses era un secreto a voces. La relación del Sr. Roberto Polo con la Junta de Comunidades se rompía. Se producía el divorcio, tal vez porque el enlace no había sido claro, ni preciso y hasta ilógico. Las declaraciones de amor iniciales seguramente no fueron falsas, pero no habían sido profundas. Aunque ahora no sea el momento de contar historias ni analizar trayectorias, sino de apostar por la continuidad transformadora del arte Moderno y Contemporáneo que empezamos a intuir en Toledo con el acuerdo que implicaba la exhibición de una colección de arte particular en el edificio público de Santa Fe. Una convivencia que presagiaba conflictos. Las obras expuestas probablemente no eran las mejores de la Colección y poco tenían que ver con la idiosincrasia hispánica, pero suponía un primer atisbo de que el arte contemporáneo es posible en Toledo, una ciudad en la que una parte de su población sigue habitando en un mitificado y bastante apolillado pasado.

Las obras de la Colección sirvieron para despertar las mentes anestesiadas de muchos toledanos menos proclives al arte moderno y contemporáneo. Surgía una nueva dimensión artística y cultural que nos liberaba de la dictadura de lo antiguo. Esa historia imprecisa finaliza y se abre la inquietud por el futuro. Ya algunas voces reivindican la involución, apuntando iniciativas más que dudosas o invocando la omnipresencia de algún santón. Por aquello de la magia de Toledo, un edificio como ese y un encuadre del arte contemporáneo como el que se mostraba convirtió al centro en punto de atracción. Autores diversos, coleccionistas varios veían una oportunidad para que sus obras fueran contempladas en un espacio tan singular. Así es como la institución Castilla-La Mancha es depositaria de obras y colecciones que de otra manera habrían sido desperdigadas y olvidadas en el saturado Madrid. Ser un espacio alternativo y complementario al Reina Sofía no sería un mal sueño.

Una parte de la ciudad, desde hace tiempo, venía reclamando un centro de arte moderno y contemporáneo. La muestra de las obras de la colección Roberto Polo ha servido para conectar a los toledanos con los siglos XIX y XX, lo cual nos mantiene vivos en el presente. El edificio de Santa Fe se estaba convirtiendo en un lugar de atracción y de encuentro entre vanguardias y últimos experimentos artísticos o fotográficos. No era un museo al estilo tradicional –almacén de obras colocadas en una pared o vitrinas– sino un conjunto que contaba historias, más sublimes o menos gloriosas. Cuando el recientemente fallecido Gustavo Torner propuso a Toledo ser sede de arte moderno y contemporáneo las autoridades locales dijeron que eso no cabía en Toledo. Frente a la respuesta estrecha de aquellas autoridades provincianas la exposición de las obras del Sr. Roberto Polo ha demostrado la falsedad del aserto. Toledo necesita para su supervivencia, más allá de la ficción falseada de Puy de Fou, una apuesta por la modernidad y la contemporaneidad. Un foco de vanguardia que libere a la ciudad de derivar en una trama urbana tan vacía como gran parte de sus conventos e iglesias.

Tras los divorcios surgen otras opciones de enamoramiento. Con la experiencia acumulada, las opciones no deben ser improvisadas ni precipitadas. Hay que evitar las tentaciones de la urgencia, hay que resistir al atractivo de anuncios de neón o de brilli-brilli electoral. No hay prisa, aunque no debe haber pausa. Es el momento de atender a quienes han hecho posible estos años de impactantes exposiciones y de numerosas donaciones. Es necesario diseñar un espacio de vanguardia que pueda competir con centros tanto europeos como americanos, aprovechando el influjo de la ciudad y la espectacularidad de un contenedor como el edificio de Santa Fe.