Sé que esta semana estamos todos "entretenidos" con el agua. Ver crecidas en el río Tajo es una impactante rareza, pero yo voy a hablarles del tren. Miren, yo no soy ingeniera, no tengo ni idea de infraestructuras, ni de construcción, ni de proyectos urbanísticos: les hablo como ciudadana.

Fíjense que lo primero que me escama, y eso que soy toledana, es que Talavera de la Reina, que debía haber asumido el protagonismo de que el AVE Madrid-Lisboa parara allí, ha pasado a ser actriz secundaria, de reparto, casi sin frase en la película. No me parece justo.

Dicho esto, las tres alternativas que se plantean para Toledo, Toledo Central -que es la opción del Ministerio-, Toledo Exterior -que es la opción de la Junta- y el intermedio Toledo Ave por el que apuesta el Ayuntamiento tendrán impacto visual en la ciudad.

Todas afectarán de alguna u otra manera el cono visual de esta ciudad patrimonio. Pero eso no tiene por qué ser malo. Las ciudades cambian porque las necesidades y las sociedades cambian; solo hay que integrar esos cambios de la mejor forma posible. Y ahí es donde todas las administraciones deberían trabajar juntas, para conseguir el menor impacto visual con los mayores beneficios para los ciudadanos.

Creo que no aportan nada infografías torticeras y manipuladas como las presentadas hace unos días por la consejería de Fomento. Ni esos que se rasgan las vestiduras diciendo que "Toledo ya no va a ser el del Greco". ¿Cuánto llevamos, señores, sin que Toledo sea el del Greco y sin que el Tajo sea el Greco? Patrañas.

Toledo tiene casi 90.000 habitantes, como mucho puede aspirar en los próximos años a llegar a los ¿110.000? ¿Alguien cree que una ciudad con esa población necesita y puede mantener activas dos estaciones de tren? ¿Dos estaciones para dos líneas de AVE? Eso no se lo cree nadie. Me parece incluso difícil de entender lo del apeadero o lo del bypass en el Polígono. Yo, como ciudadana y viajera, creo que las estaciones de tren deben estar lo más cerca posible de las ciudades y que los trenes tienen que parar todos en el mismo sitio.

Señores, que solo paran en Toledo las lanzaderas que van y vienen a Madrid. Si todo lo hablado y comprometido se ejecuta, además de las lanzaderas solo va a parar el AVE Madrid-Lisboa, ¿me están diciendo que todo eso no lo puede asumir una misma estación?

Y mientras andamos entretenidos con esta línea de AVE, Toledo sigue siendo una ciudad absolutamente incomunicada, ferroviariamente, con el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y con sus provincias limítrofes. Quizá en la lucha en la que deberíamos estar es en tener trenes que nos lleven desde Toledo a Albacete, a Ciudad Real, a Segovia, a Ávila... No es ciencia ficción.

Echen un vistazo a lo que pasa por ejemplo en el norte de Italia, decenas de ciudades pequeñas, de entre 90.000 y 200.000 habitantes -Bérgamo, Módena, Parma...- comunicadas por tren, desde su estación, con decenas de ciudades de Italia. Directamente, sin cambiar de tren, ni de estación Ese debería ser el modelo. Me llamo Ángeles y estos son mis demonios.