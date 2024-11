La conocida como antigua Universidad Laboral contiene en Toledo no solo una muestra de la mejor arquitectura organicista de la época, sino también un mural magnético y sorprendente. En la cafetería del centro educativo, se puede contemplar un mural en cerámica brillante de 120 metros, organizado en tres paredes, que cuentan la historia de unos personajes embarcados en un camino de liberación. Se fundamenta en un texto escrito por la propia autora del mural hasta ahora desconocido. Se sabía de él, pero nadie lo había visto. Se creía perdido.

El día 7 de noviembre de 2024, la hija de los autores franceses mostraba al director del centro, Luis Corrales Mariblanca, y uno de los profesores, Manuel Sánchez Rosado, el único ejemplar escrito en francés conservado que servirá en el futuro como guía para una interpretación más precisa de lo que quisieron expresar los autores en su descomunal mural. Entregó en la misma reunión, para su conservación en el centro, obra variada de la autora que se sumará a un libro excepcional sobre la leyenda del rey Arturo, traducido e ilustrado profusamente por Suzanne Grange. El libro obtuvo el premio nacional del año 1980 a la mejor edición de un libro en España.

El Mural del Anillo fue elaborado por el matrimonio Suzanne Grange y Raymond Edanz en el mismo centro educativo entre los años 1976-1979 y se hizo así con pretensiones pedagógicas. Se quería que los alumnos del centro pudieran conocer los elementos de la composición artística, las técnicas de la cerámica y el manejo y mezcla de los colores que empleaban en la confección del mural. Cuando el primer director del recién inaugurado centro educativo hizo el encargo a este matrimonio francés, no podía imaginar que el resultado sería una obra única por la temática, por los personajes, por los espacios cubiertos de un colorido exuberante, por la complejidad de la obra. Supusieron tres años de trabajo obsesivo que mantuvo a los creadores habitando junto con sus personajes en un mundo de fantasía y de imaginación inagotable.

En una de las paredes se recrea la visión simbólica de Toledo en el que se superponen todas las arquitecturas y geometrías de la ciudad histórica. Es una ciudad orientalizante, pero al mismo tiempo cercana a la visión medieval europea. La ciudad está rodeada por un Anillo Mágico, que no es otro que el rio Tajo. La Ciudad de las Ilusiones. Por encima y por debajo de la ciudad se mueven personajes terrestres y personajes fantásticos. Desde este espacio de ensueño, a través de una puerta de reminiscencias orientales, las figuras reales e irreales, accederán al panel central en el que se representa una fiesta en "inmensos salones bañados de luz y piedras preciosas que decoraban las flores, las paredes, el suelo". Al final de la fiesta "algunos de los invitados pensarán haberlo soñado, sin embargo… sin embargo, ahí están las diosas acompañadas de los otros dioses. Bueno, no estemos tristes… no se puede vivir cada día con los dioses, sería de lo más inoportuno para ellos. Y quizá lo sería para nosotros". Los asistentes accederán por otra puerta a la tercera pared en la que un universo abigarrado muestra el final del recorrido. Los protagonistas se encontrarán con una figura colosal que anuncia la esperanza de nuevas auroras. En la parte baja, como colofón de la historia, aparecerá la muerte como mariposa, alusión a la transformación metamórfica de los seres vivos. A partir de ahora, y cuando la traducción al castellano del texto original esté disponible, resultará más fácil comprender el mundo poblado de personajes terrestres y no terrestres y los complejos mensajes del Mural del Anillo, expuesto en la cafetería de la antigua Universidad Laboral de Toledo.