2 de 10

Valdepeñas (Ciudad Real) ha acogido este lunes el acto de presentación del cortometraje 'Las mujeres con síndrome de Down cuentan y nos relatan', que ha desarrollado la Federación Down Castilla-La Mancha con motivo de la conmemoración este martes, 21 de marzo, del Día Mundial del Síndrome de Down. El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural La Confianza donde se ha proyectado el vídeo en el que, a través de microrrelatos audiovisuales, Silvia, Alicia, verónica y Ángela cuentan sus historias de vida, sueños, logros y capítulos de superación personal.