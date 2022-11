9 de 10

El director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros, ha destacado, durante la clausura oficial del IV Congreso de Médic@s Jóvenes, la importancia de iniciativas como la organizada por el COM Toledo, “donde la formación personal, no reglada, sino de cosas cotidianas que nos pasan a diario y que no se han incorporado a las disciplinas que nos enseñan, es primordial”. Así lo señalaba el responsable del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en el acto de clausura del IV Congreso de Médic@s Jóvenes, organizado por el Colegio de Médicos de Toledo, a través de su Fundación "Dr. Atanasio Ballestero", que durante tres días ha reunido a medio centenar de participantes y a destacados ponentes, mayoritariamente médicos de Familia y de otras especialidades, que han ofrecido una visión más alternativa y cercana de la realidad asistencial.