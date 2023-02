1 de 7

Si hay un lugar donde leyenda y realidad se mezclan en torno a esta obra es en la cueva de la Casa de Medrano en Argamasilla de Alba. Es cierto que en El Quijote no hay ninguna revelación explícita a este lugar pero son muchos investigadores los que la sitúan detrás del célebre inicio de la obra: "En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme..." No sería de extrañar que Cervantes tuviese en la retina este lugar cuando se dispuso a comenzar su obra si tenemos en cuenta que en ella estuvo recluído. Así se conoció siglos después con el descubrimiento de una carta que el propio escritor habría enviado a su tío Juan Bernabé de Saavedra, vecino de Alcázar de San Juan en aquellos tiempos. Algún problema relacionado con su profesión de recaudador de impuestos estaría detrás de este cautiverio.