Día abre un nuevo supermercado de 380 m2 en Guadalajara: ofrecerá descuentos del 25 % a los vecinos

Día ha abierto un nuevo supermercado en Castilla-La Mancha. Se trata de una tienda de más de 380 metros cuadrados y un surtido compuesto por cerca de 4.000 referencias que se ubica en la Calle del Ferial, 50, de Guadalajara capital.

Con la apertura, el grupo ha dado un paso más en la consolidación del modelo de proximidad en la región, con la creación de ocho puestos de trabajo.

El horario de apertura al público de esta nueva tienda es de lunes a sábado, de 09 a 21:30, y domingos y festivos de 09:30 a 20.

Asimismo, la compañía alcanza las 16 tiendas en la provincia de Guadalajara y las más de 140 en Castilla-La Mancha.

Descuentos

Con el objetivo de acercarse a las personas, esta nueva tienda ha puesto en marcha descuentos del 25 % para los vecinos del barrio en las secciones de fruta, verdura, panadería y bollería durante el primer mes.

Además, los clientes del Club Día podrán disfrutar de un 5% de descuento en todas las compras también durante cuatro semanas, que se acumula en el monedero ‘Wallet’ de la App Dia.