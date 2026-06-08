Toledo acogerá este martes el I Foro ADDI Tech, un encuentro exclusivo sobre inversión y fiscalidad de la I+D+i

La ciudad de Toledo acogerá este martes 9 de junio el Foro ADDI Tech Toledo, el primer encuentro especializado en inversión, financiación e incentivos fiscales vinculados a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) en Castilla-La Mancha.

La iniciativa, impulsada por el grupo ADDI Asesores y Abogados, se celebrará en el Castillo de San Servando y reunirá a un grupo reducido de 50 empresarios, inversores y expertos en un formato de carácter boutique y alta especialización.

El foro nace con el objetivo de acercar al tejido empresarial de la región las oportunidades existentes en materia de deducciones fiscales por I+D+i, un ámbito en el que España dispone de uno de los regímenes más competitivos de Europa, con incentivos que pueden alcanzar hasta el 42 % en el Impuesto de Sociedades, aunque su aprovechamiento entre las pymes sigue siendo limitado.

Inversión e innovación

El I Foro ADDI Tech Toledo contará con una apertura institucional, una mesa redonda con expertos en innovación y fiscalidad, la presentación de vehículos de inversión especializados y un espacio final de networking entre empresarios, asesores e inversores.

La organización ha destacado que el formato busca generar un entorno de trabajo directo y práctico, donde las empresas puedan conocer herramientas reales para optimizar la financiación de sus proyectos de innovación.

Expertos

La mesa redonda reunirá a profesionales de referencia en el ámbito de la innovación y la fiscalidad de la I+D+i.

Entre los ponentes confirmados figuran Adrián Palancar, de Incentalia; Sara Sáez, de Afianza; Juan Luis Romera, del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI); y Peio Zorrozua, de Grant Thornton.

Apoyo institucional

El encuentro cuenta con el respaldo de distintas instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Desde la organización han subrayado que este apoyo refuerza la vocación del foro de convertirse en un espacio de referencia para la transferencia de conocimiento entre empresas, inversores y administraciones.

El evento se celebrará en formato reducido, con aforo limitado a 50 participantes seleccionados, lo que permitirá un contacto directo entre ponentes y asistentes y un desarrollo más personalizado de los contenidos.