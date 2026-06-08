Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, participa en un nuevo encuentro del Club Conecta

El CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, ha participado en un nuevo encuentro del Club Conecta en Madrid, que ha reunido a más de una veintena de periodistas y comunicadores de ámbito nacional.

EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha ha estado representado en la persona de su presidenta ejecutiva y a la vez presidenta del Club Conecta, Esther Esteban, en una reunión que ha servido para abordar los principales retos de la transición energética, la autonomía estratégica y el papel de las infraestructuras eléctricas en el nuevo contexto industrial.

Durante el almuerzo, se ha tratado la importancia de avanzar hacia un modelo energético más sólido, flexible y preparado para acompañar el crecimiento de la electrificación.

También se ha puesto en valor el papel estratégico de Castilla-La Mancha, una comunidad con gran capacidad renovable, ubicación privilegiada y potencial para atraer nuevos proyectos industriales, tecnológicos y energéticos.

El Club Conecta agrupa en Madrid a más de un centenar de periodistas y profesionales de la comunicación vinculados a Castilla-La Mancha, entre ellos directores de medios y representantes de cabeceras nacionales y regionales.

La asociación se ha consolidado como un punto de encuentro para impulsar el debate y visibilizar el potencial económico, social y cultural de la comunidad autónoma.

Protagonistas

Por sus encuentros han pasado referentes del ámbito institucional, empresarial y social, como la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá; el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor; o el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, entre otros.

Además de sus foros, el Club organiza un congreso anual con representantes del Gobierno regional y del tejido empresarial, así como diálogos temáticos sobre formación universitaria, empleo del futuro o retos urbanos, con el apoyo de entidades como Aqualia, Iberdrola, Moeve, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y la Fundación 'la Caixa'.

La asociación cuenta también con directores de comunicación castellanomanchegos de compañías y organizaciones de referencia como Atresmedia, Banco Santander, Moeve, Sabadell, Iberdrola o Sacyr.