Iberdrola suministrará energía renovable al Ayuntamiento de Toledo durante el próximo año por algo más de tres millones

Iberdrola Clientes se ha adjudicado el contrato de suministro de energía eléctrica de origen renovable 100 % del Ayuntamiento de Toledo para el próximo año, según ha informado la compañía energética.

El contrato contempla el abastecimiento eléctrico de un total de 328 puntos de suministro municipales y un volumen anual de energía de 11 gigavatios hora (GWh).

El presupuesto anual de licitación asciende a 3.039.782 euros. Al proceso concurrieron tres empresas, resultando Iberdrola Clientes la oferta que obtuvo la mayor puntuación competitiva.

Según ha explicado la compañía, el acuerdo garantiza que toda la electricidad suministrada contará con certificación de origen renovable, en línea con los objetivos de avanzar hacia un modelo energético basado en el consumo de energías limpias.

Desde Iberdrola han destacado que este tipo de contratación permite una mayor estabilidad presupuestaria para las administraciones públicas y contribuye a reducir la factura energética de los distintos centros de consumo municipales.

Asesoramiento

Además del suministro eléctrico, el contrato incluye un servicio gratuito de asesoramiento para analizar posibles actuaciones de mejora en las instalaciones eléctricas del Ayuntamiento orientadas a incrementar la eficiencia energética.

La compañía ha señalado que esta adjudicación refuerza su posición en el ámbito del suministro de energía renovable a las administraciones públicas y se enmarca en su estrategia de impulso a la transición energética y a la electrificación como herramientas para avanzar en la descarbonización de la economía.