'Digital Summit' regresa para ayudar a las empresas a decidir con datos e IA de la mano de Fundación Eurocaja Rural

Fundación Eurocaja Rural, en colaboración con Minsait (Indra), Fundación Orange, Puro Marketing y Eurocaja Rural, celebrará el próximo 7 de mayo una nueva edición de 'Digital Summit', un encuentro que se ha consolidado como una cita de referencia para empresas y profesionales interesados en el impacto real de la inteligencia artificial en la toma de decisiones estratégicas.

Bajo el título 'Medir o intuir: Datos o decisiones para hacer crecer tu negocio', el Palacio de Congresos de Eurocaja Rural acogerá en Toledo este evento de carácter práctico y divulgativo, que reunirá a empresas, entidades públicas y privadas, así como profesionales involucrados activamente en los procesos de transformación digital de sus entidades y empresas, ha informado la Fundación.

Esta edición contará con un amplio programa donde expertos de primer nivel expondrán cómo la IA facilita la toma de decisiones estratégicas, el análisis de datos y la optimización de procesos, contribuyendo a mejorar la competitividad de empresas y entidades públicas.

Todo ello con un enfoque práctico, cercano y aplicable, a través de ponencias inspiradoras, experiencias reales y casos de éxito.

Algunos de los ponentes confirmados para esta edición son Macarena Estévez (Cirentis), Santiago Medina (MasOrange), Santiago Hernández (Puro Marketing), Rafael Llanes (Skyview Spain), Jorge Martos (Minsait/Indra) y Fernando Berdugo (Microsoft).

Desarrollo del Evento

El evento será presentado y moderado por Mónica Valle, periodista y comunicadora especializada en ciberseguridad, tecnología e innovación.

'Digital Summit' comenzará a las 10:00 horas con el acto de bienvenida y podrá seguirse de forma presencial o en streaming, permitiendo a empresas y profesionales participar desde cualquier lugar.

Las inscripciones para asistir a 'Digital Summit', en cualquiera de sus modalidades, ya están abiertas y pueden realizarse a través de la web https://fundacioneurocajarural.es/actividades/digital-summit/

'Digital Summit' refuerza un año más su vocación como espacio de conocimiento, conexión y liderazgo digital, proponiendo una reflexión práctica sobre el papel de los datos y la inteligencia artificial en un entorno empresarial cada vez más complejo, competitivo y cambiante.