CCOO lleva a Vestas Daimiel a la Fiscalía por el "aumento de los abortos y las enfermedades respiratorias" en la plantilla

El secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general a nivel nacional de la Federación de Industria del sindicato, Francisco San José; y el secretario general de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Cuevas.

CCOO ha anunciado que elevará a la Fiscalía las situaciones que se están produciendo en los trabajadores de la factoría de Vestas en Daimiel. Según el sindicato, se ha producido un aumento de los casos de abortos y de las enfermedades respiratorias y dermatológicas.

Un incremento que podría deberse a la "exposición a agentes tóxicos en el entorno laboral".

Así lo han denunciado este martes el secretario de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, Javier Pacheco; el secretario general a nivel nacional de la Federación de Industria del sindicato, Francisco San José; y el secretario general de Industria de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Cuevas.

Los sindicalistas alertan de que la exposición a determinados productos presentes en el ambiente de trabajo estaría provocando afecciones dermatológicas, alergias y enfermedades respiratorias como el asma, además de una posible vinculación con un "número elevadísimo de abortos".

"Sería de una irresponsabilidad tremenda no actuar. En el último año se han detectado en torno a 30 casos de enfermedades relacionadas con estas condiciones, a los que se sumarían unos 20 en lo que va de 2026", han afirmado.

No obstante, han reconocido la dificultad para cuantificar el alcance real debido a la rotación laboral y al uso de subcontratas en la planta.

También han denunciado que la empresa no estaría reconociendo estas patologías como enfermedades profesionales, lo que obliga a los trabajadores a iniciar procesos para determinar la contingencia de sus bajas. Y han acusado a la dirección de mantener una actitud de "represión" hacia quienes denuncian estas situaciones a través de los sindicatos.

Por otro lado, han reclamado a la Junta que active "protocolos específicos" para detectar posibles afecciones relacionadas con la exposición a estos agentes, incluyendo alergias dermatológicas, problemas respiratorios y alteraciones reproductivas.

Y han hecho un llamamiento a las autoridades laborales para que actúen ante lo que consideran "una vulneración de la normativa de prevención de riesgos laborales".

"Problemas de salud pública"

CCOO ha advertido que estas prácticas "pueden derivar en un problema de salud pública" si no se adoptan medidas urgentes.

"Los empleados que trabajaban con uralitas hace unos años no sabían que podían enfermar. Y ahora puede estar ocurriendo algo similar en Vestas", han indicado.

Desde el sindicato han insistido en determinar que "no se trata de accidentes laborales convencionales de tipo musculoesquelético, sino de una exposición continuada a agentes que permanecen en el ambiente y que afectan de forma acumulativa a los trabajadores".