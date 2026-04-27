Una enfermera cordobesa, premiada por la Cátedra AgroBank UCLM por su trabajo de políticas de empleo en el medio rural

La enfermera y profesora cordobesa, María Auxiliadora Moyano García, ha ganado el Premio al mejor TFM que otorga la Cátedra AgroBank 'Mujer, empresa y mundo rural' de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), dotado con 3.000 euros.

El jurado ha escogido su trabajo sobre el efecto de las políticas públicas de empleo en el medio rural como el mejor de esta segunda edición del Premio.

Además, se ha concedido un accésit, dotado con 1.000 euros, a Yaiza Martínez Cifo, funcionaria de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla La Mancha, y que cursó el doble grado Derecho-Economía en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Convocando estos premios al mejor TFM se busca reconocer la excelencia académica en trabajos académicos de calidad que pueden suponer un avance para el mundo rural vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con especial atención a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

El jurado ha valorado especialmente la originalidad, el rigor técnico y metodológico, así como el impacto socioeconómico y para la sostenibilidad que puede representar la investigación realizada.

Han podido concurrir al premio aquellas personas de cualquier nacionalidad que hayan cursado un Máster Universitario (Oficial) o un Máster de Formación Permanente y defendido su TFM en cualquiera de las universidades españolas durante el curso académico 2024-2025, y que hayan obtenido una calificación mínima de 9.0 sobre 10. A la convocatoria de este año se han presentado un total de 14 candidaturas de toda España.

La entrega del premio a mejor Trabajo Fin de Máster de la Cátedra AgroBank-UCLM y del accésit ha tenido lugar en el transcurso de la sesión inicial de la 4ª edición del programa de mentorización que AgroBank lleva a cabo con el Ministerio de Agricultura.

La Cátedra AgroBank Mujer, Empresa y Mundo Rural de la UCLM fue creada por CaixaBank en 2022, con el objetivo de convertirse en un foro de investigación en el ámbito de los estudios de género, el ecosistema rural y el desarrollo económico.

A través de la realización de distintas actividades y de la labor de divulgación, la Cátedra pretende potenciar el papel de las mujeres en la sociedad, especialmente en el ámbito rural, y contribuir a combatir la despoblación.

Además de desarrollar actividades de investigación en temas de género y mundo rural, en el marco de la Cátedra se organizan espacios para el intercambio de experiencias y se celebran eventos de sensibilización dirigidos a mujeres rurales y al público universitario.

Empoderamiento de la mujer

El objetivo principal del trabajo ganador es analizar el empoderamiento y la empleabilidad de la mujer a través del impacto de los programas de inserción sociolaboral en la comarca de Los Pedroches.

En primer lugar, se hace un análisis de la situación sociolaboral de las mujeres en la comarca analizando la brecha de género por sectores y tipos de contratos.

A continuación, se estudia, mediante modelos matemáticos, la eficiencia técnica y la productividad de los municipios para transformar el desempleo femenino en inserción laboral real en el periodo 2011-2024.

En el análisis del mercado laboral se halla una fuerte feminización del desempleo (mayor tasa de paro femenina que masculina en especial entre las mujeres jóvenes) y una brecha en la calidad del empleo (la contratación indefinida es mayoritariamente de hombres lo que supone una mayor estabilidad de este frente a las mujeres sobrerrepresentadas en la contratación temporal). El sector agrario y ganadero, motor de la comarca, está muy masculinizado (titularidad y contratación formal) y las mujeres se concentran en sectores de menor valor añadido o servicios básicos.

Programas de inserción

En el estudio de eficiencia se clasifican los municipios según su capacidad para gestionar los programas de inserción. Los municipios medianos tienen mayor capacidad para convertir los recursos (políticas activas) en outputs (contratos indefinidos y en sectores diversificados como industria y servicios) debido a su tejido empresarial más denso; aunque la brecha de género persiste sobre todo en los contratos indefinidos.

Sin embargo, en los municipios pequeños, la eficiencia de los programas de inserción es menor, pues existe una fuerte dependencia de los planes de empleo temporal (ayuntamientos) y del sector agrario estacional. En el trabajo se concluye que la desigualdad de género en la comarca de Los Pedroches es estructural y persistente.

Aunque los programas de inserción sociolaboral amortiguan el desempleo, no están logrando corregir la brecha en la calidad del empleo (las diferencias entre indefinido y temporal).

Además, debe diferenciarse por el tamaño del municipio, pues la eficiencia en la inserción sociolaboral es significativamente mayor en municipios medianos con economía diversificada, mientras que, en los municipios pequeños, los programas de empleo funcionan a menudo como medidas paliativas de carácter temporal, sin generar empoderamiento económico real de las mujeres a largo plazo.

Además, se evidencia una fuga de talento femenino entre las mujeres jóvenes de la comarca pues, aunque tienen, en promedio, mayor nivel educativo que los hombres, el mercado laboral local no oferta puestos acordes a su cualificación.

Las políticas diseñadas a nivel regional o estatal a menudo no consideran las micro realidades de los pueblos más pequeños, donde no existe tejido empresarial suficiente para absorber a las trabajadoras tras las prácticas.

Además, se dan barreras estructurales como la falta de servicios de conciliación (guarderías, transporte) y la brecha digital que limitan que las mujeres aprovechen estos programas, especialmente aquellas con cargas familiares.

Se insta a transitar de políticas asistenciales a políticas de desarrollo productivo con un fomento del emprendimiento femenino y digital para superar el aislamiento geográfico y con un diseño adaptado de inserción "a medida" para municipios pequeños, vinculándolos a nichos de empleo emergentes (turismo sostenible, cuidados, agroindustria de transformación).



