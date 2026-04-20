Soliss Seguros impulsa el salto nacional del Trofeo Corpus – Meeting Promesas del Atletismo en Toledo

Soliss Seguros reafirma su compromiso con el deporte de Castilla-La Mancha al convertirse en patrocinador principal del Trofeo Corpus – Meeting Promesas del Atletismo, una cita histórica del calendario atlético que en su edición de 2026 dará un importante salto cualitativo al incorporarse al calendario nacional.

La prueba, que se celebrará el próximo 30 de mayo en la pista de atletismo Fernando Fernández Gaitán de Toledo está incluida en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo y en el Global Calendar de World Athletics, consolidándose como una competición de referencia para las jóvenes promesas del atletismo español.

Con este patrocinio, Soliss Seguros mantiene una línea de apoyo continuado al deporte regional y, en particular, al atletismo, disciplina con la que ha estado históricamente vinculada. No en vano, la entidad ya impulsó en 1993 una reunión nacional de atletismo en Toledo, contribuyendo al desarrollo de un entorno que ha sido clave en la formación de algunos de los mejores atletas del país.

El Trofeo Corpus, que alcanza una nueva dimensión como Meeting Promesas del Atletismo, nace con el objetivo de ofrecer a los atletas de categorías sub18 y sub20 una oportunidad real de lograr marcas mínimas para las grandes competiciones internacionales del calendario, reforzando así el papel de Toledo como enclave estratégico del atletismo nacional.

El evento cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Toledo, la Diputación Provincial de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la colaboración de la Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha, entidades que contribuyen a la organización y proyección de una competición que combina tradición y futuro.

En el acto de presentación han estado presentes José Antonio Saldaña Hormigos y Roberto Parra Mateo, organizadores de la prueba, junto a José Javier del Cerro, director comercial de Soliss Seguros, quien ha destacado la importancia de seguir apoyando iniciativas que fomentan el desarrollo del deporte base y el talento joven en la región.

La organización ha anunciado que el cartel oficial del evento tendrá como protagonista al atleta internacional toledano Lucas Bua, uno de los grandes referentes actuales del atletismo regional y nacional, reforzando así la identidad local y el vínculo del meeting con el alto nivel competitivo.

Con este impulso, Soliss Seguros se sitúa al lado del atletismo regional en un momento clave, contribuyendo a que el Trofeo Corpus siga creciendo y proyectándose como una cita de referencia dentro del calendario nacional.