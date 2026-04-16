Eurocaja Rural y Fefcam fortalecen su alianza para mejorar el servicio al sector farmacéutico

Eurocaja Rural ha firmado un convenio en materia financiera con la Federación de Empresarios Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Fefcam) para impulsar el desarrollo del negocio farmacéutico, así como la creación de empresas farmacéuticas en la región.

A través de este acuerdo, vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, Eurocaja Rural habilita un volumen de financiación de 100 millones de euros para contribuir al desarrollo del sector farmacéutico regional en condiciones competitivas para la adquisición, modernización y crecimiento de las farmacias, facilitando el acceso a recursos financieros que permitan hacer inversiones que cubran las necesidades propias de su actividad empresarial.

Los beneficiarios del acuerdo son tanto los profesionales asociados a Fefcam como los empleados de dicha Federación y sus asociados, ha informado la entidad financiera en nota de prensa.

El acuerdo fue suscrito por el presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, y el presidente de Fefcam, Álvaro Carmena Montalvo, en los Servicios Centrales de la entidad financiera.

El convenio incluye diversas líneas financieras y de inversión para adquisición de farmacias (con estudio personalizado para cada farmacéutico analizando sus necesidades y contexto, con la finalidad de encontrar la mejor solución a su medida), anticipo de recetas médicas subvencionadas por el SESCAM, préstamos al consumo, financiación de circulante, leasing mobiliario o prestación de avales, entre otras.

Asimismo, ofrece la posibilidad de beneficiarse del programa 'Ceromisiones' y otros productos y servicios exclusivos como banca digital, la 'Cuenta Bienvenida' o el 'Plan Pro-Autónomos', que ofrece soluciones de gestión y la eliminación de determinados obstáculos financieros, promoviendo un entorno más propicio para el crecimiento y viabilidad de su actividad.

Mejorar el crecimiento del sector y la atención sanitaria

Ambas instituciones resaltaron tras la firma del acuerdo los beneficios que aporta este acuerdo para que las farmacias de Castilla-La Mancha puedan acceder a recursos financieros necesarios para llevar a cabo sus proyectos de inversión, expansión o modernización, así como el compromiso de las partes con un sector estratégico para la sociedad, como es el farmacéutico, clave para la atención sanitaria y el bienestar de la ciudadanía.

Así, el presidente de Eurocaja Rural señaló que "este convenio reafirma nuestra vocación de servicio y posicionamiento como entidad financiera de referencia para los profesionales y las empresas, poniendo a disposición del sector farmacéutico de la región nuestra amplia red comercial y nuestra experiencia en financiación especializada. Agradecemos la confianza de Fefcam por permitirnos acompañarlos en momentos clave de su actividad, ofreciendo soluciones financieras adaptadas a sus requerimientos".

Por su parte, el presidente de Fefcam destacó la importancia de aportar valor real a la farmacia, facilitando soluciones financieras especializadas con las máximas garantías y adaptadas a la realidad de su negocio, que tanto contribuyen a la sostenibilidad y al crecimiento de la farmacia. "Este acuerdo es también una forma de reforzar nuestra implicación con la calidad asistencial que ofrecemos los farmacéuticos".

Esta nueva alianza se enmarca en la estrategia de Eurocaja Rural de apoyar el tejido productivo y profesional, contribuyendo al desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha consolidando relaciones de largo plazo basadas en la confianza, la especialización y el compromiso con sectores esenciales para la sociedad.