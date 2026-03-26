La FP Dual Cooperativa de la Fundación Globalcaja HXXII clausura su V edición con más de 100 jóvenes formados

La quinta edición del programa FP Dual Cooperativa, impulsado por la Fundación Globalcaja HXXII, ha formado a 24 alumnos en su quinta edición clausurada este miércoles, lo que eleva a 100 el número total de jóvenes participantes desde su puesta en marcha.

El programa, que cuenta con la colaboración de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, tiene como objetivo mejorar la cualificación del alumnado de Formación Profesional y facilitar su inserción laboral en el sector agroalimentario, según ha informado este miércoles la Junta de Comunidades en una nota de prensa.

El programa combina formación teórica y práctica impartida por profesionales y aborda materias como gestión empresarial, comercio internacional, finanzas, comunicación y estrategia comercial, con el fin de adaptar la preparación del alumnado a las necesidades reales de las cooperativas.

Como novedad en esta edición, se ha incorporado un formato residencial en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), lo que ha permitido la participación de estudiantes de distintos puntos de la región y ha favorecido una formación más intensiva.

El periodo formativo, desarrollado entre el 16 y el 25 de marzo, se completa con prácticas en cooperativas, reforzando el carácter aplicado del programa y facilitando el acceso al mercado laboral.

Durante la clausura del programa, la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, Mar Torrecilla, ha destacado que esta iniciativa contribuye a impulsar una Formación Profesional conectada con el tejido productivo y ha subrayado la elevada inserción laboral en el ámbito agroalimentario, que alcanza en torno al 75 %, con una oferta de 12 ciclos formativos y cerca de 350 alumnos en la región.

La viceconsejera ha valorado además la colaboración entre instituciones y entidades para fomentar el arraigo del talento joven en el medio rural y apoyar el desarrollo del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha.

Paso adelante en la formación

Por su parte, el presidente de Fundación Globalcaja HXXII, Rafael Torres, ha puesto de manifiesto la relevancia de formaciones como la FP Dual Cooperativa, que suponen una mejora en la formación del alumnado de Formación Profesional y un apoyo “muy importante para las cooperativas”.

"La colaboración público-privada es muy necesaria, por lo que hay que agradecer a todas las personas implicadas en el programa su trabajo e interés", ha dicho.

Por su parte, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, ha destacado que esta iniciativa supone “un auténtico proceso de inmersión en la cultura cooperativa”, ya que ha sido una actividad formativa de gran valor estratégico para la entidad porque responde a algunos de los principales retos del cooperativismo, como la mejora de la profesionalización y el relevo generacional.

En este sentido, ha reiterado la necesidad de incorporar “jóvenes cualificados y talento joven” a los equipos de las cooperativas.