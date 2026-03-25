Confirmado por Page: ayudas de entre 6.000 y 10.000 euros para la contratación de jóvenes en Castilla-La Mancha

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que a vuelta de Semana Santa el Consejo de Gobierno tiene previsto convocar un paquete de ayudas para la contratación de jóvenes dotado de una asignación presupuestaria de 3 millones de euros.

Se trata de ventajas a las que podrán acceder las empresas y que oscilarán entre los 6.000 y los 10.000 euros en función de si el nuevo contrato es de formación o se trata de una transformación a indefinido.

Page ha hecho este anuncio durante un acto con los presidentes de la diputaciones provinciales para firmar el convenio del Programa de Apoyo Activo al Empleo de Castilla-La Mancha y en el que también ha avanzado la renovación del Plan Adelante para la promoción empresarial. En este caso, el presupuesto ascenderá a 40 millones de euros.

El regidor ha apuntado que estas medidas buscan "un estímulo más para que la economía en esta región tenga una pauta de estabilidad, certidumbre y el horizonte despejado".

"Nos hemos convencido entre todos de que a la economía, no por razones ideológicas o morales, le conviene mucho que los servicios públicos funcionen bien, que haya cohesión social, no injusticia social", ha añadido.

Ley de Acompañamiento

El regidor autonómico ha recordado que medidas como estas ayudas a la contratación de jóvenes se unen a otras en materia de vivienda que están incluidas en el proyecto de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias -conocida comúnmente como Ley de Acompañamiento a los presupuestos- que pondrá en marcha "importantes deducciones fiscales" para estimular la compra de vivienda por parte de este colectivo.

Page ha recordado que esta ley, que presumiblemente será aprobada por la mayoría socialista este jueves en las Cortes regionales, estipula bajadas de impuestos en la compra de inmuebles, deducciones fiscales y créditos a tipo 0 para financiar la parte de la hipoteca que "los bancos no llegan a dar" y que normalmente coincide con el 20 % del valor total.

El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que estas ayudas "no van a resolver todo el problema de la vivienda" pero han decidido tomar esta iniciativa al comprobar que "no va a haber un gran consenso nacional" en este sentido.

"La vivienda es un problema serio", ha considerado García-Page, que ha advertido de la posibilidad de que las próximas dos generaciones "al menos se van a ver condenadas a no tener vivienda" debido a la escasez, por lo que ha insistido en la necesidad de articular una nueva Ley de Vivienda porque "en España se necesitan construir muchas más viviendas de las que se hacen, de todas las tipologías, para intentar llegar a toda la gente".