El Parque Comercial Abadía y Down Toledo celebrarán el Desfile Inclusivo 'Moda y Solidaridad' el 28 de marzo

El Parque Comercial Abadía y la asociación Down Toledo han organizado el Desfile Inclusivo 'Moda y Solidaridad', un evento que apuesta por la moda accesible, la diversidad y la inclusión social.

La cita será el próximo sábado 28 de marzo a las 12:30 h en el interior de Tiendas Abadía (junto a la línea de cajas del hipermercado), con entrada libre para todos los públicos.

El desfile contará con la participación de más de 40 modelos, que lucirán las propuestas de moda de las tiendas del parque comercial. Acompañará el acto la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo, Dña. Marisol Illescas León, en un evento que busca visibilizar el valor de la inclusión a través de la moda.

"Para nosotros es un orgullo volver a colaborar con Down Toledo en un proyecto tan especial como este desfile. La moda es una herramienta poderosa para transmitir valores, y con esta iniciativa queremos demostrar que la inclusión no es solo un concepto, sino una realidad que construimos cada día, de la mano de nuestras tiendas y de toda la comunidad. Invitamos a todos los toledanos a acompañarnos en esta mañana tan especial", ha explicado Raquel Fernández, gerente de Parque Comercial Abadía.

Con esta iniciativa, Parque Comercial Abadía refuerza su compromiso con la inclusión social, la colaboración con entidades locales y la dinamización del comercio de proximidad, en un evento que combina moda, solidaridad y participación ciudadana.