Cervezas DOMUS renueva su imagen inspirada en el damasquinado de Toledo y lanza su nueva tienda online

La cervecera toledana Cervezas DOMUS ha presentado este jueves su nueva imagen corporativa junto con el lanzamiento de su tienda online, en un paso con el que refuerza su "apuesta por la calidad, el oficio y la cultura cervecera".

La nueva identidad visual de la marca se inspira en el damasquinado toledano, arte tradicional declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Según ha explicado la compañía, valores como la precisión, la paciencia y el dominio del proceso se trasladan ahora al lenguaje gráfico de la firma.

Las nuevas etiquetas incorporan guiños al imaginario cultural de Toledo, con referencias a El Greco, al río Tajo y a ilustraciones propias del oficio cervecero, integradas en un diseño contemporáneo.

Además, el uso de stamping dorado reinterpreta el oro característico del damasquinado desde una mirada actual, ha informado Cervezas DOMUS en una nota de prensa.

Esta renovación visual, añade la empresa, refuerza la filosofía que ha acompañado a DOMUS desde su fundación en 2007: una cervecera de producción limitada, centrada en el criterio y la calidad antes que en el volumen.

Desde sus inicios, la marca ha sido una de las pioneras del movimiento craft en España, con hitos como DOMUS IPA, considerada una de las primeras IPAs elaboradas en el país.

Nueva tienda online

Por su parte, la nueva tienda online permitirá acceder directamente a toda la gama de cervezas y productos DOMUS, acercando su propuesta a consumidores que "valoran el origen, la autenticidad y el respeto por el proceso artesanal".